Puigdemont crida a anar a votar el 21-D amb el dia 1 d'octubre al cap: "Els catalans tenim memòria"

Junts per Catalunya té dos objectius en les eleccions del 21 de desembre: que l’independentisme guanyi el bloc del 155 a les eleccions i que Carles Puigdemont, amb la seva candidatura, mantingui el lideratge del sobiranisme per davant d’ERC que, de moment, es perfila com a guanyadora en aquest comicis. Així s'ha desprès de l'acte d'inici de campanya de la candidatura, que ha començat a Barcelona, el mateix lloc en que es van donar els resultats del referèndum de l'1 d'octubre amb la presència d'un miler de persones. Junts per Catalunya ha reivindicat el president Puigdemont com a "legítim" i ha avisat que en els propers comicis "ens ho juguem tot", tan el futur de les institucions catalanes com la possible implementació de la república. JxCat s'encomana a Puigdemont per aconseguir la victòria en aquests comicis que ha tancat l'acte des de Brussel·les en directe. El president ha cridat a votar amb el dia 1 d'octubre al cap": "El 21-D és la segona volta del referèndum".

Puigdemont ha avisat el govern espanyol que no convencerà a ningú amb la repressió, la "guerra econòmica" i la "tolerància a l'extrema dreta". "Aquest cop demostrarem que som cada vegada més, perquè el nostre projecte creix i es fa gran a les urnes. La democràcia ens acosta a la independència", ha afirmat. En cas de victòria, Puigdemont s'ha compromès a implementar els resultat però a través de la negociació i el pacte: "I un cop tinguem la força dels vots, amb la dignitat d'un poble que no es deixa vèncer i continua dempeus, oferirem diàleg i ens posarem a treballar i a mirar endavant".

El president ha demanat al miler de persones aplegades en el primer míting de Junts per Catalunya que aprofitin la campanya per convèncer els indecisos amb aquesta premissa: "O nació o submissió".

"Guanyarem el neofeixisme 3.0"

També han estat presents els consellers alliberats avui i els encara empresonats, Jordi Sànchez i Joaquim Forn. "No hi pot haver ningú més del Govern de Catalunya ni del món cívic a la presó", ha clamat el portaveu de la candidatura, Eduard Pujol, que ha retornat de Madrid després de veure els membres del Govern alliberat. Ha cridat a votar el 21-D perquè "ens juguem la justícia, la democràcia i el país, ens ho juguem tot", ha assegurat Pujol, que s'ha mostrat disposat a dialogar amb tothom. "Guanyarem al neofeixisme 3.0 i al decret de Nova Planta 3.0. El 22 de desembre s'hauran de seure a dialogar perquè haurem guanyat", ha asseverat, "els fem por perquè no en tindrem mai més de por", ha conclòs. Pujol ha lamentat que el Tribunal Suprem parli de "violència extrema" a Catalunya quan, ha remarcat, l'únic que ha exercit la violència ha estat l'Estat. "L'únic brutalitat que hem patit a Catalunya des del retorn de la democràcia l'hem patit el dia 1 d'octubre, quan la gent va tenir la valentia que mai no havien imaginat", ha sentenciat.

Artadi, a Iceta: "No permetre'm que frivolitzis amb els companys empresonats"

La cap de campanya, Elsa Artadi, ha centrat el seu missatge a carregar contra les forces polítiques del 155, sobretot el PSC. Ha criticar el seu líder, Miquel Iceta, per posicionar-se com un "espectador" quan, ha assegurat, és responsable de la intervenció de l'autogovern. "Sembla que hi hagi més socialistes fora el PSC que dins el PSC", ha afirmat Artadi, que ha acusat Miquel Iceta de "canviar de bàndol" i d'estar a favor d'un 155 que pot trencar el model de cohesió social a Catalunya. "No permetre'm que frivolitzis amb els companys empresonats i que tenim a l'exili", ha clamat Artadi, que va de número 10 per la llista de Barcelona.

L'acte ha començat amb la intervenció de Francesc Dalmases, que ha cridat a deixar enrere els partidismes i a guanyar les eleccions per "restituir el president, el Govern" i rebutjar l'aplicació de l'article 155. També implementar la república, tal com així ho va decidir la ciutadania -ha recordat- en el referèndum de l'1 d'octubre. En la mateixa línia la número cinc per Barcelona, Laura Borràs, ha comparat la situació actual amb el feixisme. "Fins fa pocs anys deia que l'estat espanyol no era feixista. Avui ja no n'estic tan segura de poder-ho afirmar en la mateixa contundència", ha afirmat. Per a Borràs, en les properes eleccions s'ha de vèncer els partits del 155 perquè sinó acabaran -segons ella- amb el mode que s'ha construït a Catalunya en els darrers anys. "Hem d'implementar república", ha afirmat.

Per la seva banda, l'esportista Anna Tarrés ha avisat que en els comicis "ens ho juguem tot: democràcia o submissió". "Mai aconseguiran minvar el desig de seguir somiant per aconseguir un país millor", ha sentenciat. També el sociòleg Salvador Cardús, que tanca la llista per Barcelona, ha titllat de "venjatiu" l'estat espanyol per empresonar a dirigents polítics i per la situació dels consellers i el president a Brussel·les."El somni és viu i tenim un president que ens han mostrat des del cim [el dia 1 d'octubre] el que era la terra promesa", ha assegurat Cardús. "L'hem tingut a tocar i ara ja res ens pot fer por, coratge i a guanyar", ha conclòs.