45.000 catalans criden a Brussel·les: "Desperta, Europa"

El moviment independentista s'ha fet gran aquest matí a Brussel·les. 45.000 persones, segons dades oficials de la policia belga, han omplert els carrers de la ciutat de llaços grocs, estelades i pancartes demanant la llibertat dels presos polítics en una mobilització que el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ja preveia com "la més gran que s'ha fet mai" a la capital belga.

La gran afluència de persones que assisteixen a la manifestació a Brussel·les ha fet canviar el recorregut a última hora i la capçalera de la protesta. Un dels moments més emotius de la concentració ha estat l'arribada del president Carles Puigdemont, que visiblement emocionat s'ha abraçat amb uns coneguts. De fons, se sentien crits de "president, president".

"Exigim la llibertat dels presos polítics, que puguin participar en campanya aquells que en són candidats", ha assegurat la número 2 d'ERC, Marta Rovira, des de Brussel·les: "Exigim que aquestes eleccions es juguin de forma neta, en igualtat de condicions". Per la seva banda, Elsa Artadi (Junts per Catalunya) ha recalcat que la manifestació "és un missatge polític molt potent de la societat catalana, que es mobilitza per estar al costat del seu president i del seu Govern".

L'ambient de la manifestació és festiu malgrat el fred i el vent fort. "President, Puigdemont" i "Llibertat presos polítics" són alguns dels lemes que més s'han sentit al llarg del matí. També s'han fet referències a l'1 d'octubre, com quan un grup de bombers han irromput a la protesta mentre la gent els cridava: "Els bombers seran sempre nostres".

A mitja hora de l'inici de la manifestació, que començava a les 11:00h, desenes de persones ja cantaven 'Els Segadors' al parc del Cinquantenari de Brussel·les, el punt de trobada on havia de començar la marxa, que ha recorregut el centre de la ciutat.

Ahir a la nit els crits d'independència ja es van fer sentir a la Grand Place de Brussel·les, on centenars de catalans van entonar 'Els Segadors' fent llum amb els seus telèfons mòbils.

Famílies senceres s'han desplaçat fins a Brussel·les, com la del Martí i la Fredy, de Cerdanyola del Vallès. Equipats amb impermeables grocs, expliquen a l'ARA que han vingut fins a Brussel·les en cotxe, perquè consideren que "no és suficient queixar-se per Facebook": "Cal explicar que estem oprimits a Europa".

La Marta i la Núria, per la seva banda, han vingut en autobús per demanar la llibertat dels presos polítics i "defensar el president, Carles Puigdemont".

“Europa ens ha d’escoltar perquè fins ara ha fet oïdes sordes, per això cada cop crec menys en la Unió Europea”, ha explicat a l'ARA l’Oleguer, que ve de Barcelona acompanyat dels seus amics, Pep i Víctor.

El vicepresident primer de la Comissió Europea, Frans Timmermans, ha estat un dels primers a reccionar a la manifestació d'avui: "Els ciutadans tenen el dret d'organitzar-se i expressar la seva opinió", ha admès, però ha matisat que "ho han vist per part dels dos costats -del conflicte- als carrers de Catalunya". Timmermans ha insistir, a més, que "ignorar la llei no és admissible": "un no pot oposar-se a la llei", ha assegurat.

VP @EU_Commission on pro Catalonia independence demostration in Brussels:

-Citizens have the right to organise themselves and express their opinion

-We have seen this by both sides in the streets of Catalonia

-Ignoring Law is not admissible. No right to ignore the Law #Catalonia pic.twitter.com/jTfUUc8Zvy