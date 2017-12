Llarena anunciarà noves imputacions després del 21-D

El magistrat Pablo Llarena anunciarà després del 21-D una llista de nous imputats en la causa de rebel·lió de l’1-O, i incoarà un sumari ordinari amb interlocutòries de processament abans de concloure la investigació, segons ha confirmat l’ARA. Els informes encarregats ahir a la Guàrdia Civil ja estan en gran part elaborats, i amb aquest material es farà una “individualització” de cada un dels participants en l’organització o promoció del referèndum.

Aquesta llista, que es basaria en la participació que hi van tenir els presidents dels partits polítics, els portaveus dels grups parlamentaris i els dirigents de les organitzacions sobiranistes, faria que el nombre total d’investigats per l’1-O arribés a una quarantena, segons han assegurat fonts judicials a l’ARA. Entre els imputats hi podria haver Marta Rovira i Anna Gabriel.

El Tribunal Suprem ja compta amb les actuacions de la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercedes Armas, que va instruir la primera querella contra membres del Govern; amb les enviades per la magistrada del TSJC, María Eugenia Alegret, contra els membres de la mesa del Parlament; amb les diligències de l’Audiència Nacional, i amb una part de les del jutjat d’instrucció 13 de Barcelona.

La investigació del 13

El magistrat Llarena té un important material procedent del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, a càrrec del magistrat Juan Antonio Ramírez Sunyer. Entre les seves peticions a la Guàrdia Civil, Llarena apunta en tercer terme el “testimoni dels correus electrònics, missatges o qualsevol acte de comunicació amb què es pugui explicar…” El magistrat es refereix així, eufemísticament, a l’enregistrament de les converses telefòniques de la Guàrdia Civil, autoritzades pel jutge Ramírez Sunyer des del juliol passat, a membres destacats del Procés. Precisament, en aquests enregistraments hi ha múltiples al·lusions a la dirigent d’ERC Marta Rovira, una de les persones que assenyalarà el jutge.

Llarena també demana a la Guàrdia Civil les actes de les entrades i els escorcolls a diversos domicilis. En les actes consten exactament els documents trobats. El magistrat té especial cura, amb la mirada posada en la potencial sol·licitud de nul·litats, a identificar cada indici o prova en les actes aixecades pels secretaris judicials que van anar als escorcolls.

El dia 20 de setembre es van confiscar documents que serviran de material probatori per a les ordres de processament. Un d’aquests, per exemple, és l’agenda personal, la Moleskine, de Josep Maria Jové, secretari general de la Vicepresidència Econòmica i Hisenda de la Generalitat, en la qual a manera de diari personal relatava reunions i aportava el nom de molts dels participants i les seves posicions polítiques en cada moment.

El jutge Llarena, a partir dels seus contactes amb la Guàrdia Civil i la visita realitzada pels fiscals Javier Zaragoza i Fidel Cadena al jutjat d’instrucció 13 de Barcelona el divendres 1 i el dissabte 2 de desembre -això va motivar la seva absència en la compareixença dels deu querellats davant el magistrat aquell divendres-, creu que té la clau: el que seria, en termes aeronàutics, la caixa negra del Procés.