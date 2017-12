Manuel Valls i Mario Vargas Llosa donaran suport a Ciutadans en un acte

L'exprimer ministre socialista francès, Manuel Valls, i el premi Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, donaran suport a Ciutadans en l'acte de campanya del proper dissabte dia 16. Tots dos intervindran en un míting on hi haurà tant la candidata a la presidència de la Generalitat, Inés Arrimadas, com el líder del partit, Albert Rivera.

L'acte tindrà lloc a Barcelona a migdia. Valls, que ha nascut a Barcelona, s'ha posicionat en contra de la independència de Catalunya en diverses ocasions. Tot i que la figura de Valls va ser molt alabada en la campanya d'eleccions al Congrés de 2015 -Pedro Sánchez es va entrevistar amb ell-, en els últims mesos l'exprimer ministre havia expressat a través de les xarxes socials la seva simpatia cap a Ciutadans, pel seu compromís amb la unitat d'Espanya. De fet, la seva germana, Giovanna Valls, més propera al sobiranisme, ho va criticar a finals d'octubre, assegurant que el posicionament de Valls li trencava "el cor" i que no l'entenia.

Per la seva banda, Mario Vargas Llosa va participar a la manifestació de Societat Civil Catalana (SCC) el proper 8 d'octubre a Barcelona, on va fer una intervenció molt dura contra "els nacionalismes".

La líder de la formació a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat que la participació de Valls i Vargas Llosa a la seva campanya demostra que el conflicte català afecta també a Europa. "Ens juguem mantenir un projecte fundat contra el nacionalisme i el populisme", ha assegurat: "Ciutadans defensa la unió, la solidaritat, la igualtat. Podem comptar amb Manuel Valls perquè defensem l'alternativa moderna, centrista, moderada i reformista davant el nacionalisme i el separatisme".