Millo qualifica de "singular" el fet que Iceta parli d'indults si hi ha condemnes a l'independentisme

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha qualificat de "singulars" les paraules del candidat del PSC a la presidència, Miquel Iceta, que en una entrevista a l'ARA ha dit que s'hauria de parlar d'indults si hi ha condemnes a consellers o líders independentistes. Millo no ha volgut entrar a valorar si el govern del PP estaria disposat a demanar una mesura com aquesta en cas que, després d'un judici, es condemnessin els consellers i líders de l'ANC i Òmnium que tenen causes judicials obertes.

"És singular parlar d'indults de possibles sentències que no coneixem, és posar el carro davant dels bous", ha dit Millo. El delegat del govern espanyol ha reiterat que "la justícia ha d'actuar amb total independència i cal respectar les resolucions, agradin o no". En aquest sentit, Millo ha afirmat que "tothom té la capacitat de retre comptes davant la justícia pels seus actes", però que han d'assumir-ne "les conseqüències", i ha retret que Carles Puigdemont i quatre consellers "no ho facin" perquè són a Brussel·les.