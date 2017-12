El PSOE ja s'adreça al nou executiu independentista: "Han de governar per a tots els catalans"

Amb poques ganes d'explicar-se, el PSOE ha comparegut a Ferraz després d'uns resultats electorals a Catalunya que deixen el PSC en la irrellevància i que només possibiliten un govern independentista. Amb aquesta premissa, el secretari d'Organització, José Luis Ábalos, s'ha adreçat al nou executiu que es pugui configurar: "Ha de governar per a tots els catalans i no per a un 47%". En una roda de premsa amb poques preguntes, Ábalos ha volgut deixar clar que "l'agenda de la unilateralitat no pot tornar a marcar aquest temps polític". "Que entenguin el missatge", ha interpel·lat directament Ábalos als independentistes.

Així, el dirigent socialista ha destacat que "no es poden cometre els mateixos errors" i ha posat sobre la taula que les forces independentistes no han assolit la majoria de vots. "Ofereixen una majoria disminuïda", ha apuntat Ábalos, que ha subratllat que Junts per Catalunya i ERC necessiten els vots de la CUP per assolir la majoria absoluta. En referència als anticapitalistes, ha parlat d'una formació "abans que independentista, és antisistema".

Ábalos també ha reconegut que el PSC esperava un altre resultat, per bé que ha sumat un escó respecte les eleccions del 2015. En aquest sentit, ha admès que la disputa pel "vot útil" se l'ha endut Ciutadans. Convençut del projecte socialista, Ábalos ha posat en valor el vot de la "reconciliació i la concòrdia" que, tanmateix, no ha resultat una estratègia guanyadora. El dirigent socialista també ha instat la Generalitat i la Moncloa a encetar el diàleg.