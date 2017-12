Puigdemont creu que el Govern a Brussel·les ha aconseguit "internacionalitzar com mai" el cas català

En l'equador de la campanya -aquest vespre hi ha el míting central al Pavelló de la Vall d'Hebron- Junts per Catalunya ha aplegat una cinquantena de personalitats del món de la cultura, la música, l'esport i la universitat per expressar el seu suport al president, Carles Puigdemont. En una trobada en directe des de Brussel·les, el cap de l'executiu català s'ha mostrat satisfet de la presència de coneguts i de no tan coneguts que l'han reconegut com el president legítim de Catalunya i s'han compromès a donar-li suport a les eleccions del 21 de desembre. En una intervenció breu, Puigdemont ha situat els comicis com a claus per al futur de Catalunya davant l'auge de Ciutadans a les enquestes. Ha considerat que el cop de porta més fort que es pot emportar Mariano Rajoy és el triomf de Junts per Catalunya a les urnes. Tot i que molts dels presents li han demanat que torni -això sí, quan hi hagi "seguretat"-, Puigdemont ha reivindicat el paper del Govern a Brussel·les, que ha opinat que ha aconseguit "internacionalitzar com mai" el cas català.

Aprofitant la representació nombrosa del món de la cultura, el president ha promès que si pot tornar al Palau de la Generalitat augmentarà el pressupost de Cultura. "Ens ho podem pagar", ha assegurat, en referència -tal com ja acostuma a fer a cada míting- al dèficit fiscal de "10.000 euros" a Catalunya. "He vist el que pot fer la cultura en temps de crisi", ha assegurat, i el seu paper per forjar "societats avançades".

JxCat ha organitzat un acte en suport al president amb diferents personalitats / JULIO DÍAZ / JXCAT

Abans que intervingués el president, han pres la paraula diverses personalitats, que han expressat el seu suport a Puigdemont. Entre ells, l'actriu Maria de la Pau Pigem i Pep Cruz. "Vostè és el nostre president i ja està legitimat", ha dit l'actriu, mentre que Cruz l'ha convidat a anar al teatre a Brussel·les i a fer-se una foto. També li ha picat l'ullet parlant de Girona: "Hi carda un fred que pela". La també actriu Lloll Bertran li ha demanat a Puigdemont que torni quan "hi hagi seguretat" perquè vol la República i no un "màrtir". L'esportista Ferran Laporte també li ha expressat el seu suport i li ha recordat una promesa: et portaré a pujar una muntanya, però a Catalunya.

La secretària general de Governació, Mertixell Masó, ha assegurat que amb el 155 estan mantenint l'acció del Govern com poden. "Els treballadors públics han estat a l'altura", ha afirmat. L'economista Miquel Puig ha dit que espera que el país "recuperi la dignitat" i ha desitjat molta sort al president de cara a les eleccions del 21 de desembre. Mònica Sabata, periodista, ha admès que malgrat haver votat per altres opcions abans, aquest cop donarà suport a Junts per Catalunya perquè considera que és la llista que retornarà les institucions a Catalunya. Àlex Susana, expresident de l'Institut Ramon Llull, ha demanat al president que posi al centre de la seva política la cultura.

Puigdemont assegura que el Govern a Brussel·les ha aconseguit "internacionalitzar com mai" el cas català / JULIO DÍAZ / JXCAT

Quim Torra, editor, ha desitjat el retrobament amb Puigdemont ben aviat i ha expressat el seu suport a JxCat perquè internacionalment -ha interpretat- només s'entendrà com un aval al Procés que guanyi el president, Carles Puigdemont. Miquel Strubell també s'ha expressat en el mateix sentit.

El periodista Josep Riera ha explicat els motius que l'han portat a donar suport a Puigdemont: "El president demana gestos excepcionals. Hi soc per compromís, per compromís amb el president del meu país". Riera també ha dit que forma part de Junts per Catalunya perquè és el que més s'assemblea a la llista unitària, la fórmula amb què ell creia que l'independentisme havia de concórrer a les eleccions.