Puigdemont insta Rajoy a dialogar pel fracàs del bloc del 155 el 21-D

En el primer discurs de Cap d'Any que un president de la Generalitat fa des de l'exili des de la restauració de la democràcia, Carles Puigdemont ha evitat parlar del seu futur polític i ha tornat a instar el govern espanyol a dialogar per trobar una sortida negociada al conflicte entre Catalunya i Espanya. Amb l'aval de la victòria independentista a les eleccions del 21 de desembre i la impossibilitat que les forces constitucionalistes presentin una alternativa de govern, Puigdemont ha reclamat al president espanyol, Mariano Rajoy, "reconèixer el resultat de les eleccions del 21 de desembre i començar a negociar políticament amb el Govern legítim de Catalunya".

Des de Brussel·les, on està exiliat amb quatre consellers més des del 30 d'octubre, Puigdemont s'ha mostrat esperançat que s'obri una nova etapa després dels resultats dels comicis que han consolidat la majoria independentista que hi havia al Parlament abans que el govern espanyol el dissolgués i convoqués eleccions en aplicació de l'article 155 de la Constitució. "Molts ciutadans esperen que, fracassada la recepta de la violència, la repressió i la liquidació de l'autogovern, comenci finalment l'era del diàleg i la negociació que reclamem des de fa anys", ha reiterat en un missatge que s'ha emès a través de les xarxes socials i no des de TV3 com es feia fins ara. Una crida al diàleg que ha aprofitat per denunciar que totes les mesures que va proposar Rajoy a la UE per resoldre "el plet català abans de Nadal" han resultat estèrils.

"Els partits constitucionalistes no només no han pogut formar un govern autonòmic dòcil i conformista, sinó que el seu partit ha quedat relegat a la darrera posició i el Govern que presideixo pot mantenir el suport parlamentari", ha etzibat. Després de criticar la repressió policial i judicial exercida per l'Estat des de l'1-O, que ha qualificat de "despropòsit monumental", el president ha exigit al govern espanyol rectificar i derogar l'article 155. "Les urnes han parlat, la democràcia ha parlat, tothom s'ha pogut expressar. A què espera el president Rajoy a acceptar els resultats?", ha anotat.

Tot i no esvair dubtes sobre si tornarà o no a Catalunya per poder ser investit, i que si ho fa haurà d'anar a declarar davant el Tribunal Suprem i probablement serà empresonat per risc de fuga, Puigdemont ha aventurat que "d'aquí un any, el discurs de Cap d'Any del president de la Generalitat es farà, com no pot ser d'altra manera, des del Palau de la Generalitat".