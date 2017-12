Rajoy i Albiol demanen el vot dels "catalans d'adopció" reivindicant la unitat i la "pluralitat" d'Espanya

En el penúltim dia de campanya electoral, el PP ha demanat el vot dels "catalans d'adopció" reivindicant la unitat i la "pluralitat" d'Espanya i Catalunya i el projecte en comú dels populars a l'Estat. I ho ha fet en l'escenari idoni, en un acte amb la Federació de Cases Regionals a Barcelona, just l'endemà que precisament Ciutadans explotés l'origen andalús d'Inés Arrimadas per caçar el mateix perfil de votant. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha intentat captar aquest sector afirmant que el 155 ha permès preservar la unitat de l'Estat i ha demanat no fer cas als "greuges" que lamenten els independentistes i, en canvi, "pensar en el futur" conjunt.

Segons les enquestes, aquest perfil de votant és el que opta pel PP: són persones grans, de més de 60 anys, que parlen castellà en el seu dia a dia i que tenen por de les conseqüències socials i econòmiques de la independència. És cert que durant la campanya el PP ha buscat aquests suports, però avui ho ha fet més explícit que mai.

Així, Rajoy ha demanat a aquells que els van votar a les últimes eleccions espanyoles, el juny del 2016, i que els van permetre guanyar a Ciutadans a Catalunya, tornin a fer-ho aquest 21-D. Segons ha dit, "l'alternativa als independentistes" no serà possible sense "un PP fort" al Parlament. "Us demano que ens ajudeu", ha dit Rajoy, que ha intentat evitar que Cs concentri tot el vot constitucionalista. El president ha afirmat que "s i hi ha un partit que seguirà estant al seu lloc, aquest és el PP" i, en una al·lusió a Ciutadans, ha reclamat el vot al PP com un aval al 155 pequè "p arlar es fàcil però decidir no ho és tant".

Encara que gairebé per primer cop aquesta campanya Rajoy ha parlat més de futur, també ha aprofitat per situar els líders sobiranistes com a victimistes. Ha dit que el nacionalisme té l'especialitat de "buscar enemics" i "greuges" ja siguin "certs o no". En canvi, ha dit que amb el seu projecte es "rebaixarà la tensió" i es portarà la "normalitat" a Catalunya.

El candidat del PP, Xavier García Albiol, havia obert foc una estona abans reivindicant que Catalunya és una "terra pròspera" gràcies, també, als que han arribat des d'altres punts de l'Estat per treballar i "conrear-se un futur millor". Albiol ha apel·lat a l'orgull d'aquestes persones, i ha recordat que el govern de Carles Puigdemont ha intentat "marginar" els que se senten espanyols i catalans a la vegada, per convertir-los en "invisibles i transparents".

Però encara que els independentistes vulguin fer creure que "no existeixen", Albiol ha dit que hi ha milers de persones a Catalunya que se senten "profundament espanyoles". "Ningú a partir del dia 21 us obligarà a viatjar al vostre poble amb un passaport, com si fóssiu estrangers", ha assegurat, però per garantir-ho és important que les forces constitucionalistes tinguin molts suports a les urnes. De fet, ha tornat a dir que sense un PP fort al Parlament, "no podrà haver-hi ua majoria alternativa a l'independentisme".