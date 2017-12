Rajoy entra per la porta del darrere a Downing Street per esquivar la protesta catalana

Els presos polítics catalans també han estat presents aquest dimarts al migdia a Downing Street. A les portes de la residència oficial de la primera ministra britànica, Theresa May, un grup de quasi un centenar de manifestants convocats pel Comitè de Defensa de la República al Regne Unit s'han manifestat per demanar-ne la llibertat aprofitant la visita del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a Londres.

Rajoy, però, ha entrat a Downing Street per la porta del darrere, per l'accés que connecta amb el Foreign Office, un fet extremadament inusual en les recepcions al Number 10. Els manifestants encara romanen a les portes de la tanca principal cridant consignes com "llibertat presos polítics" o "els carrers seran sempre nostres". Els manifestants també han fet prou soroll, amb una sirena que recordava perfectament el so de les alertes aèries durant la segona guerra mundial.

Durant un parell de minuts, els manifestants han tallat el tràfic a Whitehall, l'avinguda que condueix des de Trafalgar Square a Parliament Square.

540x306 Els manifestants catalans han tallat aquest dimarts al migdia l\avinguda de Whitehall / CS Els manifestants catalans han tallat aquest dimarts al migdia l\avinguda de Whitehall / CS

Article a 'The Guardian'

Els Estats es protegeixen entre ells. Mariano Rajoy ho ha eplicitat en un article publicat a ' The Guardian' aquest dimarts en què ha destacat que, més enllà del Brexit, la relació i els vincles entre Espanya i el el Regne Unit continuarà: "La nostra unitat també es pot veure en la fermesa i la claredat del govern de May davant dels esdeveniments que s'han produït recentment a la comunitat autònoma de Catalunya. La postura de Gran Bretanya és particularment important, ja que és el bressol del parlamentarisme i de l'estat de dret. Espero que les properes eleccions autonòmiques a Catalunya ens permetin tornar a la normalitat i l'estabilitat que les nostres institucions requereixen i els nostres ciutadans mereixen".

El cert, però, és que tots dos presidents de govern travessen per una situació molt complicada. Rajoy per la repressió a Catalunya i May per la situació en relació amb el Brexit. Tots dos han comparegut molt breument davant de la premsa però no han admès cap pregunta.