Rovira (ERC) promet reobrir les delegacions del Govern a l'exterior si guanya les eleccions

La candidata d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, ha assegurat que si guanya les eleccions, l'endemà del 21-D ERC posarà en marxa accions que "reverteixin els efectes del 155". Així ho ha explicat en una entrevista a 'El Món a RAC1', on ha avisat que el primer que farà serà comunicar a l'Estat com interpreta el resultat.

Rovira ha apuntat que aquest interpretació també es faria arribar a les principals cancelleries europees. En aquest sentit, s'ha referit a accions concretes com ara tornar a obrir les oficines exteriors de la Generalitat i recuperar les ajudes paralitzades per Hisenda per a àmbits com el tercer sector o la recerca. "Treballarem a fons perquè s’imposi la claredat i l’estabilitat d’unes forces republicanes al Parlament", ha defensat Rovira.

La republicana ha deixat clar que està "preparada" per ser presidenta de Catalunya en cas que Oriol Junqueras no pugui sortir de la presó. Tot i així, ha avisat que el partit compta amb un informe jurídic que valida que el vicepresident empresonat podria ser investit legalment. D'aquesta manera, creu que fer-lo president ajudaria al seu alliberament. "Aprofitem el 21-D per fer la justícia que cal i rehabilitar la situació de Junqueras", ha reivindicat.

ERC descarta un tripartit amb el PSC

Pel que fa un possible tripartit d'esquerres si les forces sobiranistes no sumen prou escons, Rovira ha deixat clar que ERC "ja ha pactat amb aquells socialistes amb qui volia pactar". La candidata republicana ha explicat que té ganes de representar l'espai "que ha abandonat el PSC" i ha destacat que veu "impossible" pactar amb el partit d'Iceta per formar un nou govern. També ha descartat Ciutadans i el PP, mentre que ha apuntat que en el cas dels comuns dependrà d'ells.

D'altra banda, ha aclarit que ERC no es va presentar amb el PDECat a les eleccions com en l'anterior convocatòria perquè la seva intenció aquesta legislatura és "evitar el frontisme". Per això creu que cal fer projectes més enllà de la independència i que hi hagi candidatures que expliquin el sobiranisme des de diferents perfils. Rovira ha admès que les enquestes els confirmaven que tenien possibilitats d'arribar a més gent si es presentaven sense el PDECat.