Rovira denuncia la "intimidació" contra les candidatures independentistes amb un nou escorcoll vinculat a l'1-O

La Model s'ha convertit en un dels símbols per al Govern de Carles Puigdemont. Després de més de 40 anys de promeses incomplertes, el 8 de juny el conseller de Justícia, Carles Mundó, va signar el tancament definitiu de la presó. Aquest dimarts, Mundó hi ha tornat per reivindicar la feina feta per l'executiu durant 21 mesos tot just l'endemà d'abandonar la cel·la que va ocupar a Estremera durant 33 dies: "Després de moltes setmanes volent sortir de la presó, es fa estrany tornar-hi l'endemà. Però és un goig poder tornar per explicar que vam fer realitat una promesa que havia estat 40 anys sobre la taula"."Amb el 155 mai no hauríem tancat la Model, ni hauríem fet arribar el metro a la Zona Franca, ni hauríem aprovat la llei de la renda garantida de ciutadania, la de l'accés universal a la sanitat i la de la reparació de les víctimes del franquisme. El 155 no és la normalitat, sinó una anomalia, una imposició i un abús de dret", ha afegit el conseller.

540x306 Carles Mundó entra a la Model per participar en l'acte electoral d'ERC / PERE TORDERA Carles Mundó entra a la Model per participar en l'acte electoral d'ERC / PERE TORDERA

Unes eleccions amb la Generalitat intervinguda, una part del Govern a Bèlgica i una altra a la presó amb els líders de les entitats independentistes no són unes eleccions "normals". ERC ha tornat a denunciar aquest dimarts la manca d'igualtat d'oportunitats entre les candidatures -el seu cap de llista continua empresonat- i ha criticat la "intimidació" que dia a dia reben per part de l'Estat, aquest dimarts en forma d'escorcoll a l'Idescat. "Serà una tònica habitual en aquesta campanya, que no és normal. ERC avui no pot tenir el seu cap de llista defensant el projecte pel futur de Catalunya. Cada dia coneixem informes de la Guàrdia Civil filtrats als mitjans de comunicació i continuarem patint la intimidació". La número 2 d'ERC, Marta Rovira, ha evitat fer cap referència al cens de l'1-O i s'ha limitat a recomanar als periodistes que preguntin pels escorcolls a la presidenta "il·legítima" de Catalunya, Soraya Sáenz de Santamaría.

La victòria del sobiranisme el proper 21 de desembre significarà, segons ella, la "restitució de la democràcia i de l'estat de dret" a Catalunya. Rovira ha evitat, però, comprometre's a tornar a investir Carles Puigdemont, que continua a Bèlgica malgrat que el Tribunal Suprem hagi retirat l'euroordre de detenció contra ell. "Si el president i els consellers decideixen tornar, acabaran probablement en la mateixa situació en què és avui l'Oriol Junqueras", ha lamentat. En tot cas, en funció dels resultats del 21-D, ERC parlarà amb "totes les forces republicanes" per intentar configurar el Govern "més fort possible".

Diàleg amb l'Estat

Si Esquerra encapçala el proper Govern, el diàleg serà l'aposta prioritària per a l'executiu. El programa electoral d'ERC consagra la negociació amb l'Estat com la via per fer efectiva la independència de Catalunya, malgrat que l'estratègia en la darrera legislatura hagués estat la de carregar-se de raons per poder optar per una via no acordada. Rovira ha negat un gir de timó i ha assegurat que sempre han estat asseguts a la taula de negociació. "No hem abandonat mai la via del diàleg i el dia 22 farem el que sempre hem fet, apel·lar al diàleg, a les vies democràtiques i a la negociació. Correspondrà a l'Estat dir si vol seure en una taula a negociar o donar-nos un cop de porta", ha conclòs.