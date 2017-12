ERC inclou el compromís amb la República Catalana en un programa electoral sense terminis

ERC ha sigut l'últim partit a presentar el programa electoral. Ho ha fet només unes hores abans de l'inici del primer míting de campanya a Vic i després de setmanes de feina amb els advocats per fer compatibles els seus objectius polítics amb la persecució judicial de l'independentisme. Els republicans han evitat incloure-hi cap referència a la unilateralitat (defensen la legitimitat de l'1-O però, en canvi, eviten fer explícitament el mateix amb la declaració d'independència del 27 d'octubre) i renuncien a marcar-se terminis. Inclouen, això sí, el compromís amb la República Catalana, que afirmen que emana del referèndum de l'1 d'octubre, però es limiten a emplaçar l'Estat a iniciar un diàleg bilateral (que també corresponsabilitzi Europa) perquè "es faci possible l'accés de Catalunya a la plena independència i l'efectiva i pacífica articulació democràtica de la República Catalana".

En total, els republicans han incorporat al programa cinc grans compromisos i 50 mesures concretes pel que consideren que és "fer República". Entre les grans proclames hi ha la de "treballar per fer efectiu el reconeixement del dret a l'autodeterminació exercit pel poble de Catalunya al referèndum de l'1 d'octubre; exigir l'alliberament dels presos polítics i la retirada dels efectius policials de l'Estat desplegats a Catalunya; reclamar la retirada immediata de l'article 155 i el final de la intervenció de les finances de la Generalitat; impulsar un gran diàleg de país amb vocació constituent, i emplaçar l’estat espanyol, i alhora les institucions europees, a assolir una negociació bilateral a través de la qual, en peu d’igualtat i sense cap renúncia prèvia per part del Parlament i el Govern, es faci possible l’accés de Catalunya a la plena independència i l’efectiva i pacífica articulació democràtica de la República Catalana".

El denominador comú dels cinc grans compromisos és que cap depèn exclusivament d'ERC. Els republicans, però, estan convençuts que una victòria independentista el pròxim 21-D seria decisiva per poder-los assolir. Per això defensen que a partir del 21-D hi ha d'haver un "govern fort" a Catalunya amb capacitat per forçar l'Estat a negociar. També parlen de restablir el Govern i el Parlament "legítims".

Pel que fa a les 50 mesures concretes, ERC planteja propostes en innovació, recerca, fiscalitat, indústria, empresa, infraestructures, serveis socials, pobresa energètica, acollida, salut, cultura, educació, habitatge i lluita contra la corrupció, entre d'altres. El partit preveu una legislatura de quatre anys en la qual considera que s'ha d'articular el país per poder fer efectiva la República.

Aquest dilluns Esquerra obre la campanya a Vic, amb Marta Rovira com a cap de cartell. La número 2 del partit i de la candidatura s'ha vist forçada a agafar els galons de cap de llista un cop el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la presó incondicional a Oriol Junqueras. Davant la situació processal del líder d'ERC, Rovira és, 'de facto', la candidata a la presidència de la Generalitat. Aquest dilluns a Vic l'acompanyarà el conseller de Justícia, Carles Mundó, un dels sis consellers que aquest mateix dilluns han obtingut la llibertat sota fiança.