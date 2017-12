Els independentistes comencen la campanya sense subscriure un document programàtic comú

La reunió prevista aquesta tarda entre Junts per Catalunya, ERC i la CUP ha acabat sense un acord per posar per escrit conjuntament els compromisos després del 21 de desembre -segons han confirmat fonts de les tres formacions a l'ARA-. Estaven negociant si posar per escrit, en un document conjunt, tres punts que ja incorporen en els seus respectius programes electorals: la vigència del referèndum de l'1 d'octubre i defensar la República; la llibertat dels presos polítics i el rebuig a l'article 155, i el procés constituent. En un primer moment, hi havia una proposta inicial de nou punts en comú entre ERC i JxCat en què també es parlava de "bilateralitat" amb l'estat espanyol per implementar la República que la CUP no acceptava perquè renunciava a la via unilateral.

Fonts republicanes i de la CUP asseguren que JxCat no ha volgut signar aquest document de compromís, mentre que fonts de la candidatura de Carles Puigdemont argumenten que els tres punts que hi havia sobre la taula ja els han incorporat les tres formacions polítiques en els seus respectius programes electorals. Tot i no tancar la porta a fer-ho més endavant, afirmen que avui, el dia en què s'inicia la campanya i han sortit sis dels deu presos, no hi havia la necessitat de signar aquest document. "No és la nostra prioritat posar-ho en un mateix paper. Ja estem d'acord", afirmen, i afegeixen que ningú no pot acusar JxCat de no voler la unitat quan volia forjar una candidatura unitària independentista. A més, recorden que la seva aposta és repetir l'aliança amb ERC i la CUP la pròxima legislatura. De fet, Puigdemont ja ha dit aquest cap de setmana en una entrevista a 'Nació Digital' que no veia necessari que JxCat, ERC i la CUP "explicitessin en un paper" que són "la mateixa causa". El que sí que vol la candidatura del president, però, és fer l'acte conjunt d'aquesta setmana a Brussel·les i de recepció dels presos polítics, dels quals, de moment, n'han sortit sis.