Puigdemont: "Només l'absència de democràcia pot frenar l'independentisme i això no s'aguanta per sempre"

"Només l'absència de democràcia pot frenar l'independentisme i això no s'aguanta per sempre, encara menys al segle XXI". Així ha respost el president Puigdemont a la pregunta de si, en cas que guanyin les forces independentistes el 21-D, tornarem a ser al mateix lloc, en una entrevista al Nació Digital. Puigdemont, que diu que "el dia 21-D cal votar perquè és amb temps i amb persistència que ens en sortirem", ha afegit: "Tornem al mateix lloc i no, res dura sempre".

A més, ha dit que, en una hipotètica propera legislatura, es veu capaç de liderar un diàleg però dubta "que hi hagi predisposició" de l'Estat "a parlar amb qui sigui que no pensa com ells": "Aniran provant fins que guanyin a les urnes".

Sobre la possibilitat que fos investit president, ha dit que segurament si això passés la justícia belga ja haurà resolt el seu cas i ha posat el focus en l'espanyola: "Seria eloqüent que jo fos investit president i al sortir del Parlament fos detingut per les idees per les quals he estat escollit".

Puigdemont ha reiterat al rotatiu que li agradaria molt ser a Catalunya per participar en la campanya electoral però que no vindrà perquè si torna estarà "fugint de la justícia belga": "El primer que farien seria detenir-me". Preguntat pel rol d'Europa, Puigdemont considera que si el 21-D "hi ha un resultat clar, serà inevitable que ens sentin".

"La voluntat de la gent demana temps i interlocutors"

Preguntat per com procediran si superen el 50% dels vots, Puigdemont ha respost: "E l que no farem és proclamar unilateralment la dependència d'Espanya". Ha assenyalat que "aplicar la voluntat de la gent demana temps i interlocutors", que sempre han dit que "això ha d'acabar amb una mesa de negociació política" i que si superen el 50% "hi serem més a prop".

ERC i JxCat "som la mateixa causa amb accents i veus diferents"

El president de la Generalitat destituït pel govern de Rajoy ha assegurat que no volia "ser candidat a res", però que ha fet "el que la gent demanava": "No és la meva llista: si poséssim un mirall a les cues de l'1-O la candidatura és el que més s'hi assembla".

Tot i que hauria volgut una única candidatura, ha dit que ERC és un aliat per "restituir la voluntat dels catalans" encara que no ho formalitzin: "No crec que ho hàgim d'explicitar en un paper. Som la mateixa causa amb accents i veus diferents. Ningú ha de tenir dubte que la derrota del 155 serà coral i la resposta, col·lectiva".

La restitució de Trapero, dins els plans de JxCat

Puigdemont ha dit que el principal reclam de Junts per Catalunya és restituir el Govern fent alguns canvis com el de Santi Vila i restituint el major Trapero. "Em dol molt que hagi estat víctima d'aquesta pulsió venjativa", ha assegurat.

"Les persones són el país i la gent és el primer que hem de protegir"

Sobre el desenvolupament dels fets després del dia 27 d'octubre que van impedir que els ciutadans a favor de la República Catalana la poguessin defendre, Puigdemont ha explicat que entén els "sentiments de decepció en algun moment" però que "racionament la gent comprèn millor les coses": "Les persones són el país i la gent és el primer que hem de protegir"

Iceta "forma part de les pàgines negres"

Preguntat sobre la tercera via que reivindica el PSC, Puigdemont ha dit que "no es pot ser moderat i partidari del 155". "El PSC ha escrit la pàgina més vergonyant de la seva història", ha afegit, i ha carregat contra el líder del partit socialista a Catalunya: "D'Iceta que ningú n'esperi moderació i connexió amb les majories. Forma part de les pàgines negres".

Puigdemont ha reiterat que no va convocar eleccions perquè l'Estat no va donar garanties per poder-les realitzar amb normalitat. Sobre les declaracions de Marta Rovira en què va dir que havien rebut advertiments de violència extrema, ha dit que "l'Estat és capaç de tot".