Rufián, respon al tripartit que proposa Domènech: "A ERC no pactem ni amb carcellers ni amb espoliadors"

ERC no tornarà a compartir govern amb el PSC. Per tant, el portaveu adjunt dels republicans al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha demanat aquest dilluns al cap de llista dels comuns, Xavier Domènech, que busqui noves propostes de campanya perquè Esquerra, a diferència de Catalunya en Comú Podem, no contempla pactar amb aquells que van donar suport al 155. "A ERC no pactem ni amb carcellers ni amb espoliadors", ha exclamat Rufián, ovacionat per les més de mil persones que s'han aplegat al Pavelló Firal de Sant Carles de la Ràpita en el míting més multitudinari, de moment, de la campanya d'Esquerra.

"Pedro Sánchez us enganya", ha insistit Rufián, l'encarregat de tancar un míting en què, novament, s'ha guardat una cadira buida per al cap de llista d'ERC, Oriol Junqueras, empresonat a Estremera. De fet, Rufián ha recordat que, en una situació normal, ell no hagués estat l'últim orador i ha volgut escenificar simbòlicament l'aplaudiment que hagués rebut el veritable candidat del partit. "Ara pujarà un amic, un company pel que demano un fort aplaudiment, Oriol Junqueras".

Als comuns, el portaveu dels republicans a Madrid els hi ha recordat que "fraternitat no és dir-li a un poble que esperi que tu guanyis". "És deixar-lo guanyar si ho pot fer. I nosaltres ja hem guanyat", ha afegit.

540x306 Raül Romeva i Lluís Salvadó, junts en el míting al Palau Firal de Sant Carles de la Ràpita / RAFA GARRIDO / ACN Raül Romeva i Lluís Salvadó, junts en el míting al Palau Firal de Sant Carles de la Ràpita / RAFA GARRIDO / ACN

Rufián ha estat acompanyat, entre d'altres, pel conseller Raül Romeva, que ha subratllat la importància de votar a ERC perquè, segons ell, és "l''únic partit que pot derrotar al bloc del 155". "A partir del dia 22 començarem a construir la república que tots us mereixeu", ha assenyalat.

Els aplaudiments han estat constants, però la gran ovació de la nit se l'ha emportat l'exsecretari d'Hisenda i exalcalde de Sant Carles de la Ràpita, Lluís Salvadó, en el seu retorn als mítings polítics després que el 20 de setembre fos un dels alts càrrecs detinguts en l'operació de la Guàrdia Civil contra el referèndum. La reivindicació de l'1-O ha estat, de fet, el leitmotiv del discurs de Salvadó, que ha començat per recordat com l'1 d'octubre el Pavelló Firal de Sant Carles va patir una de les majors càrregues policials contra els votants. "Moltes gràcies a les 80 persones a qui van trencar la cara per defensar el seu compromís amb la democràcia i amb la Catalunya independent", ha destacat, tot considerant l'1-O com una jornada "de gran transcendència que passarà a la història d'aquest país".

La plaça del costat del pavelló va ser batejada "Plaça de l'1 d'Octubre" després del que va passar aquell dia. Salvadó, investigat pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, no ha fet referència a la unilateralitat -paraula vetada per la justícia- però no ha tingut cap problema en afirmat que, "més d'hora que tard, aquest país serà independent". I ha garantit que Junqueras, "el millor conseller d'Economia de la història de Catalunya", tindrà un paper fonamental per aconseguir-ho.