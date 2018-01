Rufián reivindica Junqueras com l'alternativa a Puigdemont si no pot tornar de Brussel·les

El portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha recordat aquest dilluns a Antena 3 que Carles Puigdemont "es va comprometre a tornar" de Brussel·les després de les eleccions, i ha assegurat que Oriol Junqueras és l'alternativa al cap de llista de Junts per Catalunya. "Si el president no pot ser-ho és lògic que el vicepresident ho sigui, i tenim informes d'advocats externs a qualsevol partit polític que indiquen que Junqueras podria exercir el seu dret com a diputat i president", ha sentenciat.

Així, Rufián ha recordat que cal "recuperar el govern legítim de Catalunya", i per tant, ha afirmat, Puigdemont és "el president legítim". Rufián també ha lamentat que "s'hagi d'exiliar per no entrar a la presó".

Descarta els comuns per presidir la mesa del Parlament

Respecte a la formació de la mesa del Parlament i la possibilitat que el coordinador de CatComú, Xavier Domènech, en sigui nomenat president, ja sigui amb suport de Junts per Catalunya o de Ciutadans, Rufián ha assegurat que espera que Domènech no ho accepti. Segons ell, l'objectiu d'ERC és que la gent "torni als llocs que la gent havia decidit" en l'anterior legislatura, i això inclou la tornada de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

En el mateix sentit, el president de Ciutadans, Albert Rivera, ha dit avui mateix que no se li acudeix "cap motiu" perquè els comuns, cinquena força al Parlament, presideixin la cambra catalana. Ciutadans es reunirà demà amb ells per intentar que donin suport a José María Espejo-Saavedra, el candidat taronja a presidir la mesa del Parlament, encara que Rivera ha reconegut que serà pràcticament impossible obtenir-lo.