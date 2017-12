Santamaría rebutja el boicot als productes catalans: "És irracional i contrari a la convivència"

En la segona trobada de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, amb empresaris catalans en menys de 24 hores, s'ha parlat sobretot de "fractura social". Per al govern espanyol i per al PP, les conseqüències més desastroses del Procés són, precisament, el trencament de la convivència i els efectes econòmics, com la marxa d'empreses. Així, en un esmorzar amb membres de Foment del Treball, Sáenz de Santamaría ha vinculat tots dos arguments i ha demanat fer fora els independentistes del Govern de la Generalitat perquè "un bon clima de convivència és fonamental per tornar la confiança a l'economia i a les empreses".

Amb aquest argument, Sáenz de Santamaría ha defensat la proposició no de llei que el PP porta aquest dimarts al Congrés per rebutjar el boicot als productes catalans. Segons ha dit, el seu partit ho fa per dos motius: un, per "animar tots els espanyols a consumir productes catlans per respecte als productors i treballadors locals", i dos, perquè "ningú ha de pagar les conseqüències de la irresponsabilitat" del Govern de Puigdemont. "El boicot és irracional", ha dit, en un moment que l'economia està interconnectada per molts "interessos", i també és "contrari a la convivència, a la interrelació de la nostra economia i als nostres llaços econòmics, afectius i socials".

A banda de la fractura social, la número 2 de Mariano Rajoy també ha parlat amb Foment de la necessitat d'abordar "un nou model de finançament autonòmic" i de donar "un impuls" a la inversió en infraestructures, així com de la "necessitat" que hi hagi un nou govern que "doni seguretat jurídica i torni als fòrums de debat".

En aquest sentit, ha carregat contra els independentistes perquè han governat desoint una part dels catalans. Malgrat que no els ha citat, ha retret al PDECat, a ERC i també a la CUP que "quan parlen un dia d'unilateralitat i l'endemà de bilateralitat s'obliden de la pluralitat". "Necessitem un govern que respecti la pluralitat dins la legalitat", ha insistit.

Albiol diu que el 155 s'acabarà l'endemà que es formi nou Govern

De la seva banda, el candidat del PP el 21-D, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat que l'article 155 de la Constitució s'aixecarà "l'endemà" que es formi un nou Govern, guanyin o no els partits independentistes. "El 155 s'aixecarà de forma automàtica el dia després que hi hagi govern", ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio. Una altra cosa serà la intervenció de les finances, que Albiol ha dit que hauria de passar per un pacte entre les dues institucions. "Seria molt interessant que els dos governs es posessin d'acord", ha dit.

El candidat popular ha tornat a carregar contra l'escola catalana perquè "una part es dedica a adoctrinar" i, per evitar-ho, ha propost que l'Estat "coordini" els continguts d'algunes assignatures, com Geografia o Història.