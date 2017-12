Albert Rivera: "Entregar Educació a Esquerra Republicana va ser una traïció del PSC"

Aquest matí, dos líders de Ciutadans han estat als mitjans fent campanya. Albert Rivera ha estat a la SER amb Pepa Bueno i Carlos Carrizosa ha fet una entrevista a Radio Nacional d'Espanya.

Tot i que el discurs de Ciutadans se segueix basant en destacar la figura presidenciable d’Inés Arrimadas i centra les seves crítiques en el bloc independentista, també llancen alguns atacs als socialistes per mirar de disputar-los el vot. De fet, la última enquesta del GESOP publicada per 'El Periódico' indica que els d'Arrimadas i els d'Iceta podrien estar ara mateix empatats en número d'escons.

Per això, el líder estatal de Ciutadans, Albert Rivera, no s'ha estat de criticar el paper històric dels socialistes. "El nacionalisme ha governat Catalunya durant 30 anys. El tripartit no va fer res. No vull un PSC fent de partit nacionalista", ha afirmat. En la mateixa línia, ha criticat que "entregar Educació a Esquerra Republciana va ser una traïció del PSC" als seus votants.

Carlos Carrizosa ha dit aquest matí a RNE que, si Iceta no és prou contundent fent front al Procés, el PSC pot tenir una fuga de vots cap a Cs. Amb un to més conciliador, Rivera ha volgut remarcar que la prioritat és guanyar l'independentisme a les urnes. "A partir d'aquí, els catalans decidiran quants d'escons té el PSC, quants en té Ciutadans, quants en té el PP...", ha dit.

Carrizosa s'ha mostrat optimista defensant que "tots els sondejos donen una opció a Cs de batre ERC i de ser la força més votada a Catalunya". El que ha estat portaveu de Ciutadans a la cambra catalana l'última legislatura ha atacat amb duresa els candidats de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana. "Em costa creure que a Puigdemont li funcioni ser un president a la fuga; però encara em costa més creure que a ERC li funcioni tenir Marta Rovira com a candidata", ha dit.