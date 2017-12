Puigdemont demana a la UE que "no tingui por" de dir a Espanya que "no respecta els drets bàsics"

Unes 45.000 persones han omplert els carrers de Brussel·les per reclamar la llibertat dels presos polítics i també el dret a l'autodeterminació de Catalunya. A la plaça Jean Rey, després d'un recorregut que ha durat més de dues hores, els milers de persones han aguantat la pluja, el vent i el fred per escoltar els consellers a l'exili; el president, Carles Puigdemont, i els dirigents d'ERC i la CUP Marta Rovira i Joan Coma. Puigdemont, que ha estat ovacionat pels manifestants, ha demanat a Europa que "no tingui por" de dir a un estat membre –en al·lusió a Espanya– que no respecta els "drets bàsics". Posant en valor la mobilització dels milers de persones que l'escoltaven, el president ha demanat a la UE que pari l'orella a les demandes de la gent i no només a les que fan els estats.

"Quan l'Europa oficial es dedica a animar Rajoy amb la seva repressió és quan passen coses meravelloses com les d'avui, que en lloc d'allunyar-nos d'Europa hi som més a prop", ha dit.

Puigdemont ha acusat la Unió Europea de fer servir "dues vares de mesurar" cap als països del món i el que passa a dins les fronteres europees. "No s'estan respectant els valors fonamentals d'Europa", ha avisat, recordant l'exili del Govern, els consellers i el vicepresident empresonat i també els líders socials Jordi Sànchez i Jordi Cuixart presos. "Així no!", ha clamat Puigdemont dirigint-se al govern espanyol i a l'europeu.

En aquest sentit, ha reptat l'estat espanyol a explicar per què ha retirat l'ordre de detenció internacional, davant la possibilitat que la justícia belga acceptés l'extradició només per un delicte de desobediència –que no comporta presó.

Junqueras, des d'Estremera: "Només la vostra voluntat farà que un dia pugui sortir de la presó"

Rovira ha traslladat un missatge del vicepresident, Oriol Junqueras, tancat a la presó d'Estremera. "Quedar-se tancat en una presó de l'extraradi de Madrid és difícil de gestionar emocionalment", ha dit de part del també líder d'ERC. "Lluiteu, no defalliu mai, només la voluntat de tots vosaltres farà que un dia pugui sortir de la presó", ha cridat. Després de llegir aquesta carta, Rovira ha acusat l'Estat de "no jugar net" perquè li fa "por la democràcia". "Saben perfectament que tornarem a guanyar", s'ha reafirmat entre aplaudiments. I ha llançat unes quantes preguntes en l'aire: "¿Es pensaven que tancant els consellers a la presó ens aturarien? ¿De veritat que s'ho pensaven?" "Ens mouen uns objectius polítics dignes i no pararem de perseguir-los fins al final", ha sentenciat.

Ha cridat a anar massivament a les urnes perquè no guanyi Ciutadans i "validar la República".

Els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret també han cridat a votar el 21 de desembre i tirar la República endavant. Ponsatí ha demanat als europeus que vigilin l'estat espanyol i sobretot la seva justícia perquè està posant en risc –ha assegurat– els valors europeus. "La democràcia està del nostre costat", ha afirmat al seu torn Serret. Per la seva banda, Lluís Puig ha celebrat que Brussel·les s'hagi "omplert de groc". En un discurs abrandat, Comín ha demanat força per "tirar endavant el camí de la República".

Comín ha dirigit aquestes paraules a l'estat espanyol: "Teniu por que un jutge belga digui la veritat. Que digui que som perseguits per les nostres idees polítiques perquè si ho diu es demostrarà que hi ha presos polítics. I no ho haurem dit nosaltres, ho haurà dit la justícia belga", ha clamat. "Sou uns franquistes!", ha cridat Comín. "Europa es va fundar per garantir que el totalitarisme no tornaria més, i el combat que hi ha avui és entre el totalitarisme de l'estat espanyol i la democràcia a Catalunya. Europa, t'hi jugues l'ànima en el cas català", ha sentenciat.

Per la seva banda, el regidor de Vic de la CUP Joan Coma ha demanat que no s'oblidi cap encausat pel procés independentista, i ha esmentat el president, els consellers, els mestres, els regidors de Reus, els alcaldes i els militants d'Arran per a qui el PP demana presó per haver fet un escarni a la seva seu. "L'agressivitat de l'estat espanyol no seria possible sense la complicitat de la UE", ha sentenciat. I ha demanat seguir en el camí de la desobediència civil i pacífica, que, ha considerat, ha "despullat" l'estat espanyol.

Les entitats denuncien la "complicitat" de la UE amb l'Estat

En un discurs que ha començat en anglès i després ha canviat al francès, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha assegurat que són a Brussel·les "amb l'exigència que la Unió Europea canviï el to" i forci Espanya al diàleg: "Hem sentit l'interès de l'opinió pública europea per la situació a Catalunya, però també la complicitat de les autoritats comunitàries amb la violència exercida per l'estat espanyol". Alcoberro ha acabat el seu discurs en castellà: "Aviat la bandera europea tindrà una nova estrella de color groc", ha sentenciat.

Per la seva banda, el portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, s'ha dirigit en neerlandès al poble flamenc: "Gràcies per la vostra acollida". "Si la democràcia està en perill en un estat membre, també ho està a tota la Unió Europea. Per això, som aquí per demanar 'desperta, Europa'", ha assegurat Mauri, que ha exaltat la "dignitat" del president i els consellers a Brussel·les: "També som aquí per demostrar-vos que no deixem a ningú enrere". "Escolta, Europa, la veu d'un poble que només demana respecte i llibertat", ha clamat.

Suport de la plataforma d'eurodiputats "pel diàleg"

"M'agradaria demanar-vos disculpes perquè hauríem de plorar, protestar i estar al vostre costat", ha assegurat l'eurodiputat eslovè Ivo Vajgl. És un dels eurodiputats aplegats en la plataforma EU-Catalonia Dialogue Platform del Parlament Europeu. També han parlat els eurodiputats Jill Evans, de Gal·les, que ha anunciat que el Parlament de Gal·les ha aprovat una resolució de solidaritat amb Catalunya; Artur Talvik, d'Estònia, i Peet Lux, de Bèlgica.