EN DIRECTE: Esther Vera i Antoni Bassas expliquen la portada de l'endemà del 21-D

Esther Vera, directora del Diari ARA, i Antoni Bassas ens expliquen la portada de l'edició de demà, divendres 22 de desembre, amb la repetició de la majoria absoluta sobiranista i la primera posició de Ciutadans com la formació amb més escons i vots.

Podeu seguir l'evolució de l'escrutini a l' interactiu especial del 21-D de l'ARA. Hi podeu consultar totes les dades per municipis, comarques i circumscripcions. A més, també hi trobareu el repartiment de vots per blocs i altres dades curioses sobre alguns pobles.

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]