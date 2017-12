Turull: "El moment més dur és quan et tanquen al calabós"

Els consellers Jordi Turull i Josep Rull són fora de la presó des de dilluns. Ahir van oferir una emotiva roda de premsa el matí per compartir l'experiència del darrer mes a Estremera i van participar en el primer míting de Junts per Catalunya a Reus. Ja han avisat que no pararien fins a guanyar les eleccions i per treure els Jordis i els consellers Oriol Junqueras i Joaquim Forn de la presó. Aquest dimecres, el segon dia en llibertat, han ofert la primera entrevista a Rac 1, Jordi Turull, i a Catalunya Ràdio, Josep Rull. Turull ha relatat amb detalls la seva vivència des que li van comunicar la presó incondicional fins que va ingressar a la presó d'Estremera. "El moment més dur és quan et tanquen al calabós. La porta de ferro es tanca i et quedes sol. Allà et venen totes les sensacions del món", ha explicat Turull sobre el moment en què s'esperava, tancat a l'Audiència Nacional, esperant que el transportessin a la presó.

El conseller ha dit que després que la jutge Carmen Lamela li comuniqués la presó incondicional, el van fer passar per una porta, el van emmanillar per darrere, li van treure les ulleres, els cordons de les sabates i el cinturó. "Era per evitar que em suïcidés", ha dit, afegint que després el van escorcollar. Va veure com li feien el mateix al conseller Raül Romeva. També ha relatat un moment en què es va creuar amb Meritxell Borràs. "Li vaig dir 'Tranquil·la Meritxell' ens en sortirem. Ella no va tenir esma per respondre'm", ha explicat.

"Ens van despullar"

Després d'aquest moment, els van transportar en furgons policials. Turull va anar amb Romeva fins al centre penitenciari Madrid III, ja que en un primer moment els consellers els separaven en presons diferents. Els van transportar emmanillats -ha explicat- i anaven d'un cantó a un altre. "Xocava amb en Romeva", ha afirmat Turull. "Quan vam arribar ens van despullar per protocol", ha dit Turull, que sí que ha agraït el tracte "correcte" amb els funcionaris. Després, els van comunicar que tots els consellers els enviarien a Estremera.

Rull també ha explicat la seva experiència des de la sortida de l'Audiència Nacional. El conseller ha qualificat el trasllat de l'Audiència Nacional a la presó d'Estremera d'"esgarrifosa". "Mentre declaràvem, la jutgessa mirava el mòbil. Feia qualsevol cosa menys escoltar-nos", ha explicat Rull. "Al calabós, ens van deslliurar de tot, fins i tot del meu anell de casat, que tenia molt valor simbòlic", ha afegit. Tanmateix, ha volgut subratllar que a, Estremera, "l'actitud dels funcionaris és de molta professionalitat".

Per Rull, un dels pitjors moments d'aquests 32 dies va ser quan van haver de declarar davant del Tribunal Suprem, en què van sentir que "ens volien humiliar". Ens van posar les manilles per darrere només per traslladar-nos dels calabossos de l'Audiència Nacional al Suprem", ha explicat el conseller.

En clau electoral, Rull ha esquivat respondre si Junts per Catalunya investirà un candidat o candidata d'ERC a la presidència de la Generalitat si els republicans guanyen el 21-D.

Restituir el Govern legítim

Josep Rull fa una crida a omplir les urnes de vots el 21-D per poder restablir el Govern "legítim" a Catalunya i desactivar el 155. El conseller ho ha dit als micròfons d''El matí de Catalunya Ràdio, en la primera entrevista a un mitjà de comunicació després de passar 32 dies a la presó.

Rull ha defensat la seva "'innocència" però ha admès que, "malauradament", està preparat per tornar a entrar a la presó". "Crec que sóc innocent i vull defensar la meva honorabilitat", ha dit el conseller, que ha assegurat que no es penedeix de res però, alhora, ha admès que "des d'un punt de vista operatiu, potser algunes coses les podríem matisar".