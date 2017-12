Nuet obre la porta a governar amb els independentistes si es reverteixen les retallades

El número 5 de la llista de Catalunya en Comú - Podem, Joan Josep Nuet, ha criticat el bloc independentista per la seva política social, però ha obert la porta a una possible entesa després del 21-D sempre que les forces independentistes es comprometin a revertir les retallades: "Molta gent confiava que la majoria independentista de 72 diputats i que comptava amb el suport d'una formació anticapitalista com la CUP revertiria les retallades de Mas de 2.300 milions, però no va ser així", ha denunciat Nuet, que ha afegit que "la sobirania comença a l'escola i segueix a la universitat". Tot i així, Nuet ha fet notar que no els fa por "governar amb independentistes", però ha advertit que no "podem consolidar les retallades". I és que revertir les retallades és una de les línies vermelles que han posat els comuns per establir qualsevol mena de pacte postelectoral.

Els comuns han carregat avui amb duresa contra ERC per la seva suposada connivència amb Junts per Catalunya. En un acte a la Sala Tarafa de Granollers, davant d'unes 200 persones, el candidat de Catalunya en Comú - Podem, Xavier Domènech, ha demanat a ERC "què vol ser de gran" i ha denunciat que sempre vagi de bracet amb Convergència. "¿Fareu president Puigdemont o voleu construir un govern progressista? Digueu-ho d'una vegada!" El presidenciable ha posat de manifest les dues ànimes d'ERC per criticar que ara mateix només es guiïn per l'eix nacional. "L'ERC de Joan Tardà està bé, però és només la de Joan Tardà", després d'elogiar les paraules del dirigent republicà, que va dir que "maleïda la pàtria que exclou una part del seu poble".

Més contundent ha estat encara la número 2 de la llista, Elisenda Alamany, que ha denunciat que "a ERC només els queda demanar perdó per no ser a la llista de Puigdemont". La portaveu dels comuns ha advertit que no pensen investir Puigdemont si com assenyalen les enquestes tenen la clau de la governabilitat. "No cedirem a cap xantatge ni acotarem el cap a falsos profetes", ha assegurat abans d'afegir que "farem el possible perquè Puigdemont pugui agafar l'acta de diputat, però a mi Puigdemont no em representa". Alamany ha reivindicat el referèndum pactat amb un pacte de claredat que clarifiqui la pregunta i la participació. "No torneu a dir mai més que el dret a decidir és una pantalla passada", ha dit. En la mateixa línia s'ha expressat la número 3 de la llista, Jéssica Albiach, que també ha preguntat a ERC quan "va deixar de pensar en una Catalunya progressista per donar el poder a Convergència".

ERC no ha estat l'únic ase dels cops. Domènech ha tornat a carregar com va fer ahir a Terrassa contra el PSC pel seu suport a l'article 155. Aprofitant la seva visita a Granollers, on governa el socialista Josep Mayoral, molt crític amb la direcció del PSC, el cap de llista ha recordat les contradiccions internes de la formació progressista. "Josep Mayoral va denunciar que avalar el 155 no era el camí de la reconciliació ni de la democràcia i va apostar per fer fora Rajoy amb una moció de censura, però l'executiva del PSC ha preferit més pactar amb Unió que fer cas dels seus alcaldes, com Mayoral o Ballart, que representen la dignitat del socialisme".

El presidenciable ha recordat que l'expresident José María Aznar ha reclamat el vot per Ciutadans, el PP i el PSC per aquest ordre: "Qui voti qualsevol d'aquestes tres formacions que recordi que està fent content Aznar", ha dit Domènech. El candidat dels comuns també ha criticat Puigdemont per inspirar-se en l'Estat d'Israel oblidant el dret a l'autodeterminació del poble palestí i per amagar que és una coalició entre el PDECat i CDC. Domènech ha fet una crida als indecisos i ha reiterat com al matí a Girona que hi ha un milió de catalans que encara no tenen decidit el vot i ha instat els simpatitzants a fer possible el canvi. "Hem de fer un gran combat per convèncer-los, des del carrer, des de les escoles, des dels hospitals, que sàpiguen que nosaltres no jugarem mai a la ruleta russa amb el país. D'aquí al 21-D es decidirà el futur de Catalunya", ha conclòs.

La número 2 de la llista, Elisenda Alamany, ha avisat que en aquests comicis hi concorren dos blocs: "El de la venjança, els que pretenen que votem els uns contra els altres, deixant de banda les polítiques socials; i el de la il·lusió, el que vol posar la Generalitat al servei de la ciutadania per no deixar mai més ningú enrere". Per aquest motiu, ha reclamat el vot per a la seva candidatura per "passar de l'esgotament a la proposta". La dirigent de Podem, Jéssica Albiach, ha destacat que estan emancipats dels grans blocs. "Els uns diuen que no volen que Catalunya se'n vagi, però cada cop hi ha més catalans que estan més allunyats de l'Espanya del PP i Cs; i els altres diuen que se'n volen anar, però han provocat que siguem governats per Soraya Sáenz de Santamaría". La número 3 de la llista ha advertit, com la resta de membres de la candidatura, que no pensa pactar ni amb Junts per Catalunya, ni el PP ni Ciutadans. "No anirem ni amb els del 3% ni amb els de la Gürtel ni amb els del 155 a la cantonada", ha afirmat la dirigent de Podem. Albiach tampoc s'ha mossegat la llengua amb el PSC: "Com pot seguir ballant mentre porta de número 3 un membre d'Unió, senyor Iceta?", ha retret al cap de llista socialista.