Per què Ciutadans pot guanyar el 21-D

Semblava una creació culinària del CIS, però totes les enquestes, passin pels fogons que passin, adverteixen que Ciutadans pot guanyar les eleccions -una altra cosa és governar-. Per què? Hi ha diversos motius que ho expliquen. Nascuts en l’anticatalanisme radical i des d’una teòrica esquerra, Cs ha virat a la dreta i ha aconseguit que la seva visió de Catalunya s’ampliï. Igual que l’independentisme ocupa la centralitat catalanista, idees com l’atac a l’educació o als mitjans públics, abans relegades a la marginalitat, són compartides per grans bosses de votants, inclosos alguns que confiaven en el PSC. A això s’hi suma el salt a l’Estat i la conversió, gràcies a l’aposta de l’Íbex 35, en partit regenerador. S’ha de ser hàbil -i tenir padrins- per néixer el 2003 i aparèixer dotze anys després com a novetat, però el partit ho ha aconseguit. Un tercer factor és el despertar del nacionalisme espanyol, i de molts votants que mai s’interessaven en les catalanes i que veuen en Cs la millor opció per frenar el Procés: un partit no tradicional, nítidament espanyolista i ideològicament difús. Finalment, Arrimadas ha jugat bé les seves cartes, erigint-se com el vot útil i com l’opció de referència en l’unionisme. Però si el 21-D guanya, tot aquest camí serà secundari: ho farà perquè l’independentisme, per primer cop, haurà fallat a les urnes.