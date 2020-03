CaixaBank posa en marxa una sèrie de mesures per ajudar els seus clients

La crisi del coronavirus ens afecta a tots de ple, i especialment a una sèrie de col·lectius -pensionistes, autònoms, empreses o llogaters- que són els més vulnerables tant a nivell sanitari com econòmic i social. CaixaBank, fidel a la seva filosofia de donar resposta i ajudar els seus clients, ha posat en marxa per primera vegada al país una sèrie de mesures especials que atenen les necessitats sorgides arran de la situació d’excepcionalitat que estem vivint. L’objectiu és mitigar els efectes econòmics del coronavirus oferint el millor servei amb les màximes garanties i poder seguir operant amb la màxima comoditat possible. #AmbTuAraMésQueMai evidencia la voluntat de l’entitat financera de fer costat a la societat en aquests moments tan difícils.

CONDONACIÓ DELS LLOGUERS

Des de l’abril CaixaBank condona les rendes als llogaters d’habitatges propietat de la filial immobiliària BuildingCenter, si compleixen unes condicions: haver-se quedat sense feina o estar afectats per expedients de regulació d’ocupació; i, en el cas dels autònoms, que la seva activitat hagi cessat o disminuït més d’un 40% com a conseqüència de l’estat d’alarma. L’ajuda estarà en vigor fins al mes que es decreti la finalització del període d’alarma. BuildingCenter, que té més de 21.000 habitatges amb contractes de lloguer vigents, s’ha posat en contacte amb els llogaters perquè indiquin a través d’un formulari si tenen dret a acollir-se a la mesura, per no girar-los el rebut de l’abril. Està previst que més endavant ho acreditin aportant la documentació necessària.

AMB ELS AUTÒNOMS I LES EMPRESES

L’entitat disposa d’un servei especialitzat per a autònoms, microempreses i petites empreses, que els ofereix de forma personalitzada els productes i serveis adaptats a cada negoci. Tenint en compte que aquest és un dels col·lectius que pateix més les conseqüències econòmiques del confinament i l’aturada de l’activitat empresarial, CaixaBank posa a disposició de més de 440.000 autònoms, 115.000 microempreses i 52.000 petites empreses una línia de 25.000 milions d’euros en préstecs preconcedits per pal·liar els efectes que pugui tenir el coronavirus en el teixit empresarial. Els clients podran formalitzar operacions de circulant, segons les seves necessitats, per un termini de fins a 24 mesos i de manera immediata.

CaixaBank ha impulsat un pla especial d'atenció als pensionistes

ATENCIÓ ALS PENSIONISTES

L’entitat financera, líder en el sector sènior amb una penetració del 30% del mercat -1,8 milions de pensions domiciliades i 2,7 milions de clients majors de 65 anys-, ha impulsat un pla especial d’atenció als pensionistes per ajudar-los a complir les recomanacions de les autoritats sanitàries i organismes oficials en matèria de mobilitat i de salut per aturar la pandèmia i afavorir l’aplicació de les mesures de prevenció proposades en la xarxa comercial. A la pràctica el que suposa és que l’entitat ha contactat amb els clients que solen retirar la pensió en efectiu per concertar una cita prèvia amb ells si volen anar fins a l’oficina, i així evitar els desplaçaments no estrictament necessaris i les possibles aglomeracions, a més de minimitzar el temps que la gent gran és fora de casa: s’ha establert un procediment de reintegrament ràpid i s’intenta que no s’hagi d’esperar fora de l’oficina ni fer cua. També se’ls ha informat sobre l’ús de targetes i serveis de banca en línia. A més, CaixaBank ha avançat 5 dies la data habitual de pagament de les pensions domiciliades i el clients han pogut disposar-ne a partir del 20 de març.

VOLUNTARIAT EN LÍNIA

L’Associació de Voluntaris de “la Caixa” ha volgut seguir amb la seva tasca de suport als col·lectius més vulnerables, malgrat les complicacions que es deriven de les noves mesures i restriccions pel coronavirus. 500 voluntaris estan organitzant iniciatives digitals dirigides a diversos col·lectius. Un dels projectes que s’està duent a terme per acompanyar la gent gran que està confinada i sense companyia és “Cartes contra la soledat”. La proposta consisteix en escriure cartes a persones de la tercera edat perquè es distreguin i se sentin més acompanyades. Els voluntaris -col·lectiu format per empleats en actiu, jubilats, prejubilats, clients, familiars i amics de les entitats adherides- els expliquen històries personals, els fan notes dedicades o dibuixos, que els envien per correu electrònic perquè els treballadors de les residències participants els imprimeixin i els donin a la gent gran. Alhora, s’estan activant altres projectes arreu del territori, com activitats de sensibilització amb la síndrome de Down, classes de cuina virtuals, contes en línia per a nenes i nens o propostes de manualitats en família, entre d’altres.