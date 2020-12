L’art del detall

Abans, quan la vida es vivia més tranquil·lament, el gust pels petits detalls cobrava un sentit especial. Però amb el temps la prioritat que hem anat donant a la quantitat per sobre de la qualitat ha anat afectant a poc a poc, sense adonar-nos-en, la nostra manera de relacionar-nos, de consumir i fins i tot de viure. Hem subestimat aquests detalls que comporten en si mateixos la capacitat de canviar la nostra manera de mostrar-nos al món i que, fins i tot, arriben a definir la nostra personalitat.

El fet de viure de manera més conscient pot traslladar-se també a la feina diària, a la quotidianitat. Un tracte respectuós a la terra i a la biodiversitat, l’ús d’energies renovables... són “detalls” que tenen cura de tots. Potser no es mesuren immediatament, però fan que convisquem en entorns més saludables i, sobretot, perquè les generacions que arribin segueixin tenint un planeta sa i ple de vida per continuar el nostre llegat.

540x352 Imatge de l'edifici seu de Gramona / GRAMONA Imatge de l'edifici seu de Gramona / GRAMONA

Afortunadament, encara hi ha qui anteposa aquest respecte per l’entorn, pels seus éssers vius i pels detalls que marquen la diferència. Aprendre dels nostres avantpassats és una cosa que al celler Gramona tenen molt interioritzada, perquè gràcies a les llargues criances dels seus escumosos, l’elaboració d’un d’aquests vins, d’una mateixa ampolla, comença en una generació i continua a la següent.

Per això mantenir els paràmetres d’una qualitat exigent és tan important per a aquest celler del Penedès. Són fidels a aquest llegat centenari que han heretat, començant pel respecte a la terra i la cura de la vinya. Fa més d’una dècada que van emprendre el camí cap a la sostenibilitat, tant en la viticultura (actualment compten amb els segells DEMETER i Biodyvin, que certifiquen les seves pràctiques en agricultura ecològica i biodinàmica a la vinya) com en l’elaboració dels seus vins, en què la vinificació sostenible i l’ús d’energies renovables els han portat a ser reconeguts com el millor projecte sostenible al país segons l’eina de gestió ambiental europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, o Reglament Comunitari d’Ecogestió i Ecoauditoria).

540x366 El cultiu biodinàmic de les vinyes, amb utilització de cavalls, és una característica de Gramona / GRAMONA El cultiu biodinàmic de les vinyes, amb utilització de cavalls, és una característica de Gramona / GRAMONA

La cel·lofana, d’origen vegetal

Aquests reconeixements empenyen Gramona a seguir sent exemple de sostenibilitat per a les generacions següents. I, alhora, a seguir cuidant cada detall en l’elaboració dels seus vins: des del respecte per la vinya fins a la posada en escena, on destaca l’embolcall manual de cada ampolla amb paper de cel·lofana. Cel·lofana que, per cert, no sempre ha estat ben acollida. De manera equivocada s’hi han referit com a plàstic, perquè l’aspecte és similar. Però fidels a la tradició que envolta les seves ampolles des de mitjans del segle passat, i lluny d’utilitzar derivats del petroli, continuen emprant la cel·lofana que s’obté mitjançant el sistema d’elaboració artesanal de principis de segle XX, quan el plàstic encara no existia.

Aquest tipus de material és d’origen vegetal (un derivat de la cel·lulosa, per la qual cosa és 100% compostable). Així que s’ha de dipositar al contenidor marró. Per reduir-la totalment calen alguns mesos, però desapareix del nostre entorn de manera natural.

Per tant, lluny de ser un inconvenient, per a Gramona aquest embolcall segueix fent especial cadascuna de les seves ampolles, elaborades amb tanta cura. Van començar a fer-ne ús fa gairebé un segle, de manera que aquest “vestit” que porten els seus vins escumosos s’ha convertit en un element diferencial, en un component que forma part del seu patrimoni històric.

540x304 Segellat d'una ampolla / GRAMONA Segellat d'una ampolla / GRAMONA

Per això, conscients de la importància de tenir cura de l’entorn i del paisatge que els envolta, Gramona és una d’aquestes cases que encara opten pels detalls, prestant molta atenció a cada pas del procés d’elaboració dels seus vins, inclosa la posada en escena de les seves ampolles, vestides a mà, de manera totalment artesana i sostenible, una a una, amb un vestit de paper de cel·lofana compostable i respectuós amb l’entorn. Un regal sostenible i ple de detalls.