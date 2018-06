“La nostra filosofia és atendre millor el client i guanyar temps per al que realment té importància a la vida”

De fer projectes per a altres empreses fins a crear la seva pròpia marca per “il·luminar el món”. Delpro SL, dedicada a la delineació, enginyeria i disseny industrial, s’adapta als nous temps per no deixar de ser pioners en el seu camp com ho són des de la seva creació, el 1995.

Oferiu serveis d’enginyeria, delineació i realitat virtual. Des que vau fer el primer projecte, fa 23 anys, ¿quina evolució hi ha hagut en aquests camps?

Al principi portàvem projectes d’obres civils, però amb la crisi vam començar a portar projectes ferroviaris i vam col·laborar amb altres empreses per desenvolupar projectes com ara el del Trambaix de Barcelona. També fem projectes d’instal·lacions, cèl·lules robotitzades i fem maquinària pesada, com colades pel sector siderúrgic. De fet, sempre hem treballat en 3D, vam ser pioners a fer-ho i aquesta ha sigut la nostra característica des dels inicis de Delpro.

La tecnologia hi ha tingut un paper clau. ¿Ha sigut un handicap per estar al dia o una ajuda per oferir nous serveis?

Tenim un defecte que és el d’evolucionar massa aviat. Sempre hem anat uns quatre o cinc anys avançats perquè la nostra empresa no és gaire gran, però ens hem espavilat. Tot el que guanyem ho dediquem a màquines millors i ordinadors. Ara treballem amb la realitat virtual.

Compteu amb la marca pròpia Onmon Technologies. ¿Amb quin objectiu vau decidir tirar-la endavant?

Sempre estàvem fent projectes per a clients molt importants, però volíem tenir algun producte propi. Va ser quan fa dos anys vam patentar en l'àmbit europeu un sistema que suposés una nova experiència de compra, un magatzem robotitzat modular que permet que el client pugui ser atès de manera immediata les 24 hores del dia a través de la dispensació automàtica de productes de qualsevol tipus: roba, calçat, productes farmacèutics... Té una apli a través de la qual pots comprar com si ho fessis a Amazon. Es començarà a implantar en un marge de set anys i a través d’aquesta marca volem donar a conèixer les nostres idees.

Teniu en ment la creació d’una fundació per donar a conèixer les necessitats laborals en empreses com les vostres a majors de 16 anys. ¿En quin punt es troba aquesta iniciativa?

Amb l’Ajuntament de Vallirana i la Diputació volem crear un gremi d’empresaris. Volem formar gent, especialitzar-la en el que nosaltres sabem i així, d’aquesta manera, donar feina a la comarca. Volem treure de les nostres canteres gent molt qualificada i fer equip, així com intentar fer aquí un centre d’empreses per reunir-hi clients nostres i tenir-hi un contacte més pròxim.

¿En què us ha beneficiat comptar amb el BBVA a l’empresa?

El BBVA s’està integrant en els nostres projectes des de fa poc. Tenim el finançament sencer de tot i ens dona suport per afrontar nous reptes. Ara ens han aprovat un projecte de colada i el BBVA ens dona els diners per poder-nos anticipar a les primeres despeses fins que el cobrem.

Quins reptes de futur us heu marcat a partir d’ara?

Canviar el xip: en lloc de treballar per a altres empreses, treballar els nostres productes. La nostra filosofia és atendre millor el client i guanyar temps pel que realment té importància a la vida i fer més projectes des de la marca Onmon per ajudar que la gent tingui una vida millor.