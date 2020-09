“Els emprenedors han d’aprendre que, en aquesta vida, triomfa qui és més feliç”

260x406 Mónica Mendoza és una conferenciant experta en intel·ligència emocional i vendes / MÓNICA MENDOZA Mónica Mendoza és una conferenciant experta en intel·ligència emocional i vendes / MÓNICA MENDOZA

Rialles d’orella a orella, gestos enèrgics i grans dosis de bon humor. Amb aquests tres ingredients, Mónica Mendoza recorre des de fa anys les sales de conferències del país explicant la importància de cultivar una bona intel·ligència emocional. Llicenciada en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i amb anys de docència a l’esquena, Mendoza té clar que la capacitat de controlar les emocions és clau en el món empresarial —i especialment en l’àmbit de l’emprenedoria— si es vol aconseguir tirar endavant un negoci en èpoques tan complexes com l’actual. L’experta, que és considerada una de les cent conferenciants més rellevants de l’Estat per la consultora Thinking Heads, ha ideat un paquet d’eines psicològiques per fer que els emprenedors puguin sobreviure en el mercat i captar noves aliances en temps de pandèmia. Els secrets els revelarà aquest proper 21 de setembre a la conferència Intel·ligència emocional per seguir venent en temps de crisi, que impartirà a l’espai Emprèn del saló Bizbarcelona de Barcelona Activa, que enguany se celebrarà al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona del 21 al 23 de setembre, conjuntament amb el Saló de l’Ocupació. En aquesta conversa, l’experta ens avança algunes claus per enfortir el control de les emocions i aprofitar-ne els beneficis a l’entorn empresarial.

Amb la crisi de la covid-19 s’ha parlat molt d’economia però també de la importància de gestionar les emocions. I això no és tan habitual.

És que també estem vivint una forta crisi emocional. Si ho analitzem bé, ens adonarem que a tots hem viscut un procés molt similar al del dol. Hem transitat per totes les seves etapes. A principis d’any ens vam instal·lar en la negació. “El virus no arribarà mai a Catalunya”, dèiem. Quan els casos es van estendre vam entrar en la fase del segrest amigdalar. Estàvem en estat de xoc i no sabíem com havíem d’actuar. No va ser fins al cap de quatre setmanes que vam començar a buscar eines per adaptar-nos a la nova situació. La covid-19 ens ha recordat que som éssers eminentment emocionals. I això l’emprenedor ho ha de saber controlar.

Els emprenedors, ¿com estan vivint emocionalment aquesta crisi?

Aquells que tenien una idea de negoci que requeria obrir, per exemple, una botiga física ho han aturat en sec. En canvi, aquells que havien ideat un projecte per al món digital s’hi han llençat de cap. Saben que, en condicions normals, els canvis tecnològics que ara hem viscut en tres mesos haurien succeït en deu anys. No volen deixar escapar l’onada. Tant un cas com l’altre fan néixer un riu d’emocions que cal saber canalitzar. En emprenedoria, es passa de l’eufòria a la frustració constantment, i a la inversa. Hi ha estudis que afirmen que el 55% de les probabilitats d’èxit d’un emprenedor rauen en la capacitat que tingui de controlar aquest torrent emocional; el 35% en el domini que tingui en tècniques de venda i estratègia, i tan sols un 10% el coneixement que tingui del producte.

Aleshores, ¿hauríem de parlar menys de plans de negoci i començar a dibuixar més plans emocionals?

Un emprenedor que pren les decisions per impulsos té molts números d’equivocar-se; un directiu que no sap controlar les seves emocions pot acabar perdent la seva capacitat de lideratge. Els plans de negoci són importants, evidentment, però si no s’és capaç de seguir somrient després de rebre 40 cops de porta de clients; si no s’és capaç de tolerar la frustració que genera una oportunitat perduda; si no es té la capacitat d’automotivar-se cada dia, ¿de què serveix tenir un molt bon producte i un gran pla de negoci? Els emprenedors han d’aprendre que, en aquesta vida, triomfa qui és més feliç.

I vostè diu que té una caixa d’eines ben plena amb trucs i consells per aconseguir-ho.

Per ser feliç simplement cal treballar els cinc pilars fonamentals de la intel·ligència emocional. En primer lloc, l’autocontrol emocional. Hem de saber prendre les decisions sense basar-nos completament en les nostres emocions. En segon lloc, l’empatia. Per a un emprenedor ha de ser clau treballar les habilitats comunicatives i de relació amb els altres. En tercer lloc, l’automotivació. És la capacitat de tenir un estat d’ànim estable independentment dels estímuls externs que ens hagin condicionat el dia. En quart lloc, les habilitats de relació amb els altres i amb un mateix i, ja per últim, el pilar fonamental: l’autoconeixement. Saber quins són els teus defectes, les teves fortaleses, cap a on has de dirigir les energies o de quina cosa has de fugir és essencial per seguir viu en el món dels negocis. Tot això es pot treballar fent teràpia individual amb un psicòleg.

En aquest context de covid-19, quin consell dona als emprenedors?

Els diria que lluitin per aconseguir trobar l’equilibri entre allò que saben fer bé, que els fa diferents i que els aporta valor; entre allò que els fa feliços i allò que demanda el mercat. Si ho aconsegueixen, hauran assolit una cosa preciosa: la felicitat empresarial.