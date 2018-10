Radiografia de l’empresa catalana: innovadora i oberta al món

Una bona manera de conèixer l’economia d’un país és observar com són les seves empreses. A Catalunya, n’hi ha gairebé 620.000 (el 2017 el nombre d’empreses amb seu a Catalunya va créixer per quart any consecutiu i ho va fer en un 1,5% fins a les 618.366), amb una estructura formada majoritàriament per pimes. És una xarxa àmplia i diversa amb un gran pes industrial, que fan de Catalunya una economia productiva, que genera llocs de treball, coneixement i innovació.

Quan es parla de teixit empresarial és una definició explícita en el cas de Catalunya. Els vincles estrets en les múltiples i diverses cadenes de valor esteses al llarg del territori, on també hi aporten el seu granet de sorra els centres tecnològics i les universitats, conformen espais atractius per a l’establiment empresarial.

Així ho han entès les 8.642 empreses estrangeres establertes a Catalunya, una xifra que ha crescut un 22% durant el 2017. Alemanya, França i els Estats Units són els països d’origen més representats d’entre els 89 que han ubicat empreses a Catalunya.

540x151 Dades sobre les seus socials de les empreses a Catalunya Dades sobre les seus socials de les empreses a Catalunya

Bona part d’aquestes companyies troben a Catalunya un territori idoni per desenvolupar els seus projectes d’innovació i creixement. En l’assoliment d’aquest objectiu hi juguen un paper destacat els clústers -les concentracions d’empreses, institucions i agents relacionats en un entorn proper que competeixen i alhora cooperen-. Catalunya és pionera en aquesta iniciativa i la Generalitat ja ha acreditat 28 clústers que agrupen més de 2.200 empreses i agents associats, amb una facturació de més de 74.000 milions d’euros.

Exportació i innovació

El creixement del teixit empresarial català se sustenta també en la seva extensió més enllà de les nostres fronteres: les empreses catalanes ja han superat aquest 2017 els 70.000 milions d’euros, xifra que constitueix un nou rècord per setè any consecutiu. Les responsables d’aquestes xifres són les més de 47.000 empreses capaces de vendre a l’estranger, de les quals 17.000 ho fan de forma regular (és a dir, els darrers quatre anys de manera consecutiva).

L’augment sostingut de les exportacions tampoc s’entendria si no es conjuga amb un caràcter innovador. Empreses que busquen noves solucions, que són creatives i capaces de sorprendre. Combinar la innovació amb la internacionalització ha sigut la fórmula de l’èxit.

El 2017 un 55,3% de les empreses catalanes van realitzar algun tipus d’innovació.

Caràcter emprenedor

L’aposta per la innovació també es tradueix en emprenedoria. Segons dades d’ACCIÓ -l’agència per la competitivitat de l’empresa, depenent del departament d’Empresa i Coneixement- a Catalunya s’hi concentren més de 1.250 start-ups, bona part de les quals a l’entorn de Barcelona, que ja és el 5è hub europeu en nombre d’empreses emergents.

Les dades sobre start-ups demostren l’alta cultura emprenedora dels professionals catalans. No en va, el 36% de fundadors de start-ups han creat prèviament altres empreses. Això es combina amb una alta capacitat d’atracció internacional, atès que el 23% dels treballadors de les start-ups catalanes són estrangers, un 14% en el cas dels fundadors.