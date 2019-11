Els motoristes, uns dels usuaris més vulnerables a la carretera

Un motorista està aturat en un senyal de cediu el pas per incorporar-se a una rotonda. Darrere seu hi ha una filera de tres turismes. De cop i volta, un cotxe impacta a gran velocitat contra el grup de vehicles. Com a conseqüència del xoc, el motorista mor. Els ocupants dels turismes estan tots il·lesos. Aquest és un cas real d’aquest mateix any.

Els motoristes són uns dels usuaris més vulnerables a la carretera, al costat dels vianants i dels ciclistes. El risc que un motorista tingui un accident és més elevat, i les conseqüències poden ser més greus a causa de la menor estabilitat i la manca de protecció que ofereixen les motocicletes. Les motos amb prou feines disposen d’elements de seguretat passiva i, si es produeix una caiguda, no hi ha cap carrosseria que protegeixi el conductor o passatger: els cossos absorbiran la majoria de l’energia de l’impacte.

315x322 Un motorista circulant per una carretera de doble sentit de circulació / SCT Un motorista circulant per una carretera de doble sentit de circulació / SCT

Enguany, fins al 25 de novembre, han mort 43 motoristes en accident de trànsit a la nostra xarxa viària. El perfil del motorista que mor en un accident a les vies interurbanes del país és el d'un home d’entre 25 i 43 anys, a causa d’una sortida de via, a la demarcació de Barcelona, la tarda d’un dia feiner.

Formació 3.0

Per evitar accidents és important que el motorista tingui un gran domini de la moto. En aquest sentit, des del Servei Català de Trànsit s’ofereix l’activitat formativa anomenada Formació 3.0. Són sessions pràctiques de conducció adaptades a tots els nivells que es desenvolupen en carreteres obertes, freqüentades per motoristes i amb risc d’accidentalitat. Els participants són guiats i enregistrats pels instructors, per visionar posteriorment les gravacions i comentar les actituds poc segures o les errades que hagin observat.

Senyalització dels revolts

Amb la col·laboració dels Mossos i el Departament de Territori, l’SCT ha posat en marxa un projecte per senyalitzar els revolts pronunciats de carreteres freqüentades per motoristes, amb l’objectiu de reduir-ne la sinistralitat. Aquests senyals serviran de guia i, alhora, d’alerta perquè els motoristes adeqüin la trajectòria al traçat més segur. S’ha fet un projecte pilot a la BV-2113 al pantà de Foix que, segons els resultats, s’estendrà a altres punts de la xarxa viària.

No sempre és culpa del motorista

Queda clar que el motorista ha d’estar preparat a tots els nivells per conduir el seu vehicle. I ho ha d’estar, perquè les conseqüències de tenir un accident són molt més greus per a ell que no pas per als conductors de turismes o camions. Però no n’hi ha prou amb això, com demostra el cas que s’explica al principi d’aquest text.

És cert que la primera causa de mortalitat entre els motoristes, si ho analitzem per tipus d’accident, és la sortida de via (un 38%). Un tipus d’accident que sovint va acompanyat d’un excés de velocitat. Però no és menys cert que aquest any hi ha hagut accidents de trànsit provocats per una imprudència o una infracció d’un turisme, amb el resultat de la mort d’un motorista.

Per això és important tenir sempre present el concepte de col·lectiu vulnerable. Els conductors de cotxes o camions han de saber que una imprudència seva, una mala decisió, un moviment brusc, un canvi de sentit prohibit o un excés de velocitat tindrà conseqüències molt més greus si qui paga els plats trencats és un motorista. El que per a un conductor de turisme és una lleugera rascada al cotxe, per al motorista pot significar la mort.