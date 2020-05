La crisi, una oportunitat per moure’ns millor i adaptar l’espai públic

Els carrers de Barcelona es fan més grans. Limiten l’espai al motor i atorguen preferència al ciutadà. La crisi sanitària del covid-19 ha confirmat que l’aposta per la mobilitat sostenible ha de ser prioritària per garantir un retorn segur a la quotidianitat, perquè és la mobilitat que ens permet mantenir les distàncies físiques de seguretat. A més, la mobilitat basada en el carboni i altament contaminant demostra des de fa temps que incideix negativament en la salut de la ciutadania. Per tant, doncs, cal resituar-la i limitar l’expansió del vehicle privat motoritzat.

Caiguda d’un 80%

Durant el confinament per la pandèmia, a Barcelona el descens més important de mobilitat va tenir lloc entre el 30 de març i el 12 d’abril, quan només es permetien les activitats considerades essencials. El trànsit de vehicles privats motoritzats va caure un 80% i la demanda del transport públic ho va fer un 91%.

Alliberar espais

En el desconfinament progressiu, per moderar el retorn a l’ús del vehicle privat, l’Ajuntament de Barcelona treballa per alliberar espais fins ara destinats als vehicles a motor i fer-ne espais segurs per als vianants i els mitjans de desplaçament sostenibles. La ciutat busca un reequilibri de l’espai urbà dedicat a cada modalitat de transport.

540x428

Més de 100.000 m2 nous per caminar

En aquesta línia, per evitar les situacions que afavoreixin nous contagis, l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat treballa per generar més espai per als vianants amb 12 nous km –30.000 m2– que s’estan guanyant amb pacificacions de carrers, tancament al trànsit dels laterals d’algunes vies principals i ampliacions tàctiques de voreres.

Ara s’han inclòs també 51 carrers tallats a la circulació en diversos barris com a itineraris segurs per passejar i fer esport. Sumats als anteriors 30.000 m2, són més de 100.000 m2 guanyats per moure’s a peu.

540x350

De la mateixa manera, es treballa per impulsar l’ús del transport públic millorant les prestacions del servei d’autobús amb més carrils segregats, nous trams i modificacions i ajustaments. Al maig han arribat les primeres actuacions, amb la pacificació de Consell de Cent, Rocafort o Girona, l’eixamplament de voreres de Via Laietana o l’execució de millores al carril bus de Pla de Palau, Passeig de Gràcia, Balmes i Passeig de Garcia i Faria, entre altres.

225.000 mascaretes

Perquè el transport públic segueixi sent un referent per desplaçar-se, se n’ha de millorar l’eficiència i adaptar-lo a la situació actual. L’oferta de metro en hora punta en la fase actual ja és d’un 85%, i als enllaços s’ha implantat senyalització horitzontal. L’Ajuntament i la Creu Roja han repartit 225.000 mascaretes en estacions i punts d’enllaç i s’ha incrementat la informació sobre l’obligatorietat del seu ús –cal dir que la porten el 96% dels usuaris–. Les mascaretes es poden adquirir en màquines d’autovenda juntament amb el gel hidroalcohòlic en set estacions de la xarxa.

Pel que fa als autobusos, l’oferta en hora punta és d’un 65% i al juny en 1.140 vehicles s’instal·laran mampares de protecció.

Motos fora de la vorera

Igualment, l’Ajuntament de Barcelona accelera la campanya de disciplina de motos en vorera amb l’objectiu d’alliberar voreres i facilitar els desplaçaments a peu.

La bicicleta, amb 21 km més

Els darrers anys ha augmentat l’ús de la bicicleta com a mitjà habitual de transport urbà gràcies a actuacions per assegurar la convivència amb la resta d’usuaris de la via pública com ampliar infraestructures o millorar les senyalitzacions. La bicicleta, per eficiència energètica, és un vehicle clau per a desplaçaments de curta o mitjana distància a Barcelona, i ara, per frenar el covid-19, és essencial perquè minimitza el contacte entre persones.

Actualment Barcelona disposa de més de 200 quilòmetres de carrils bici i prop de 800 quilòmetres de carrers pacificats, però es preveuen noves mesures per fomentar-ne encara més l’ús. Entre les previstes a curt termini, destaca crear 21 km de corredors per a bicicletes, com els que s’implanten als carrers de València, Pau Claris o Roger de Llúria, però també reforçar el respecte a la mobilitat ciclista als carrers de zona 30 i la d’acabar i repartir les llicències definitives per a operadors de bikesharing i motosharing. El 23 d’abril el servei Bicing va reprendre la seva activitat seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries. Ho va fer posant en funcionament 57 noves estacions, que han suposat l’entrada del servei en barris com la Marina del Prat Vermell, Trinitat Nova, Canyelles i la Vall d’Hebron. A més, al llarg d’aquest 2020 es completaran les 97 noves estacions previstes en l’ampliació del Bicing.