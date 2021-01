Rousaud, emocionat, anuncia la retirada i explica que han declinat ajuntar-se amb Toni Freixa

Emili Rousaud , visiblement emocionat, s'ha quedat fora de la cursa electoral per presidir el Barça. "No és veritat que no haguéssim passat el tall a falta de seixanta butlletes, tal com es va publicar ahir. Va ser un exemple que va donar un membre de la nostra precandidatura. Però, tal com estava anant el procés de validació, ja havíem pensat retirar-nos i no fusionar-nos, després de la guerra bruta que hi ha hagut . Hem agraït a Toni Freixa una proposta d'unió de precandidatures, però davant de tot el que ha passat hem preferit retirar-nos", ha explicat.

Abans de conèixer -se el resultat oficial del recompte, Rousaud fa un pas al costat i admet que ja veia "molt justet" passar el tall però que no havien perdut l'esperança. "No hem acceptat la proposta d'unir-nos amb el Toni, una opció que valoràvem, perquè després de l'episodi amb la butlleta de Benedito semblaria que ens retiràvem per això. Vaig fer la proposta del Toni al nostre equip i li estem molt agraïts, però, amb dignitat, van preferir la retirada. Tots estàvem molt indignats amb la guerra bruta", ha explicat l'exdirectiu blaugrana. Rousaud també ha volgut admetre que "era molt probable" que no passessin el tall i que des d'un principi ja preveien "un mecanisme de retirada" per si s'havien d'unir amb alguna altra precandidatura, opció que finalment han declinat.

Rousaud ha explicat que dimecres al matí es va reunir amb Toni Freixa. "Ahir a les 10.30 hores del matí vaig tenir una reunió privada amb Toni Freixa. Ens va proposar ajuntar-nos, que vuit dels nostres membres entressin a la seva candidatura [amb Rousaud com a vicepresident econòmic] i la resta en diverses posicions al club", ha explicat el precandidat. "Nosaltres creiem en la necessitat de fer aliances entre les precandidatures de cara a la lluita electoral, però aquesta proposta d'unió és prèvia a la validació de les firmes. Per dignitat, però, hem decidit retirar-nos", afegit. "Ja havíem dit que, possiblement, ho tindríem molt just per passar el tall. Em sap molt greu, perquè ens hi hem esforçat molt".

Rousaud ha insistit en què la seva retirada ha sigut davant un "guerra bruta" en el procès de validació de les firmes. "Misteriosament ahir va aparèixer una butlleta, sense cap DNI, en què figurava un altre precandidat, Agustí Benedito... Curiosament... Nosaltres vam ser els primers a denunciar que se'ns havien ofert butlletes i vam manifestar que mai compraríem cap firma. No ho hem fet. Mai. La nostra precandidatura ha de quedar neta", ha afirmat Rousaud.

"Confio plenament en els empleats del club, segur que no han tingut res a veure amb l'aparició d'aquesta butlleta. També vull dir que pensem que no ha sigut un acte fortuït, sinó de mala fe. Però no podem acusar a ningú. Potser ha sigut un problema nostre de custòdia de les caixes amb les firmes", ha afegit.

D'altra banda, l'exdirectiu blaugrana també ha explicat que van oferir a Lluís Fernández Alà que cedís les seves firmes a la precandidatura de Rousaud, en forma d'un acord. Proposta que Alà va declinar.