Messi i Xavi no mouran fitxa fins que hi hagi president

A la majoria dels aspirants a la presidència del Barça els agrada parlar de projecte. Tanmateix, a l'hora de votar, una gran part dels socis continuen decantant-se en funció dels noms propis. Saber amb qui comptarà cadascú acostuma a ser més decisiu que la lletra petita sobre el deute del club o el finançament que es necessita per erigir l'Espai Barça. A les portes de la recollida de signatures, que començarà aquest dimecres, els precandidats han posat alguns noms sobre la taula: o bé els que formaran part del seu equip o bé els fitxatges i renovacions que voldrien per al Barça del futur.

Amb més o menys passió, la continuïtat de Leo Messi posa d'acord tots els precandidats: tots la porten al seu programa. L'argentí acaba contracte el 30 de juny del 2021 i encara no ha anunciat les seves intencions, però fa uns dies va concedir una entrevista a Jordi Évole que s'emetrà abans de Cap d'Any. "Una exclusiva mundial", segons va definir el periodista català, en què el 10 blaugrana, conscient del context electoral, donarà pistes sobre la seva situació a l'entitat sense posicionar-se al costat de cap aspirant i sense aclarir, tampoc, si seguirà o no al club. Tot i això, com ja ha explicat l'ARA en les últimes setmanes, la renovació és ara mateix una opció llunyana. Messi, que dissabte contra el València va igualar Pelé com a màxim golejador de la història amb un sol equip, vol enviar un missatge abans de Cap d'Any perquè se sent interpel·lat pel moment que viu el Barça més enllà del seu propi dilema.

Un altre dels noms propis de la precampanya està sent Xavi Hernández. I no només perquè France Football l'hagi inclòs a la millor alineació de tots els temps, sinó perquè ha fet moviments públics que suavitzen la seva vinculació a la precandidatura de Víctor Font. L'egarenc va publicar divendres una carta en què elogiava Qatar, el país on viu des que va marxar del Barça, de camí al Mundial del 2022, del qual és ambaixador. La carta es va interpretar com un cop de porta a Font, però des de l'equip de Sí al Futur van posar-la en context: el missatge es va redactar fa un mes i mig i se centra exclusivament en l'acord milionari que Xavi té amb el país on treballa entrenant l'Al-Sadd. És compatible que l'exculer agafi responsabilitats al club després de les eleccions amb el seu suport a l'emirat. De fet, Guardiola ja ho va fer en el seu moment.

Xavi va ser el primer nom que va esmentar Font quan va anunciar que es presentava a les eleccions, fa dos anys i mig. Fa temps que es coneixen. L'empresari té preparat un projecte on l'exjugador té un paper protagonista, idealment com a entrenador del primer equip. L'acord és total, però les dues parts coincideixen que és convenient no escenificar-lo. Si bé a Xavi li agrada la proposta de Font, sap que les urnes encara no han parlat. Per això opta per mantenir-se al marge de la cursa electoral i evita entrar en conflicte amb l'altre gran aspirant, Joan Laporta, amb qui té una bona relació. "Soc un actiu del Barça i no vull ser proactiu de cap candidat", va sentenciar en aquest sentit en una entrevista a El Periódico.

Xavi ja va estar a un pas de tornar al Barça a principis d'aquest 2020, quan la junta de Josep Maria Bartomeu el va anar a buscar per rellevar Ernesto Valverde. L'egarenc va declinar l'oferta, expliquen des de la directiva sortint, perquè exigia entrar al club amb el seu equip de confiança, fet que hauria suposat una revolució inassolible a meitat de temporada. La resposta de l'expresident a la negativa va ser fitxar Quique Setién, que va acabar la seva etapa a la banqueta amb el 2-8 contra el Bayern Munic a Lisboa.

La cullerada de Neymar

Xavi ja ha parlat, Messi ho farà en els propers dies i Neymar, un altre dels noms propis de la precampanya, va posar-hi cullerada fa unes setmanes, quan li van preguntar si li agradaria tornar a jugar amb Messi. Ell, a bodes em convides, va dir que ho faria amb els ulls tancats. Un missatge que l'entorn blaugrana va interpretar majoritàriament com una picada d'ullet del brasiler perquè l'argentí marxés amb ell al PSG. En canvi, el precandidat Emili Rousaud, que va prometre el dia de la seva presentació que faria tot el possible perquè Neymar tornés a Barcelona -quan acabi contracte amb el PSG-, va creure que era un gest per tornar al Camp Nou. Rousaud i Jordi Farré són els únics que s'han posicionat a favor del retorn del brasiler. La resta s'hi han oposat frontalment. Sobretot Toni Freixa, que en una entrevista a l'ARA va dir: "No podem ofendre la massa social fent tornar un jugador que ens ha tractat malament".