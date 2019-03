L’orientació és clau per fer la millor tria

DADES BÀSIQUES

Què? Saló de l'Ensenyament. Quan? Del 20 al 24 de març. On? Al recinte firal de Montjuïc. Horari? De dimecres a divendres de 9 a 19 hores, dissabte de 10 a 20 hores i diumenge de 9.30 a 14.30 hores. On puc comprar les entrades? www.ensenyament.com/ca/compra-entradas. On puc trobar més informació? www.ensenyament.com.

El mes de març és decisiu per als joves que han de decidir per on ha de passar el seu futur professional. Prendre una decisió encertada sobre quina formació escollir no sempre és fàcil, i més en un temps en què l’oferta de propostes formatives no para de créixer i internacionalitzar-se. En aquest context, iniciatives com el Saló de l’Ensenyament, que enguany celebra 30 anys, són una eina fonamental. La clau és aprofitar adequadament tota la informació que es recull. “Cada dia hi ha més informació, i cada dia resulta més complicat no perdre-s’hi, motiu pel qual els professionals de l’orientació acadèmica i professional recomanem redactar un llistat de preguntes que es considerin imprescindibles per prendre una decisió no improvisada, sinó fonamentada”, explica Neus Bosch, psicopedagoga i orientadora acadèmica i professional d’Educaweb.

El Saló de l’Ensenyament se celebra del 20 al 24 de març al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, en una edició que manté la seva aposta per millorar l’experiència dels visitants, tot reforçant els serveis d’orientació, tant presencials com online. La mostra comptarà amb més de 190 expositors que presentaran l’oferta formativa més completa als alumnes d’ESO i Batxillerat que visitin el saló. A més, sota el marc de la Setmana de la Formació i el Treball també tindran lloc la 16a edició de Futura, el Saló dels Màsters i Postgraus, i la segona edició del Saló de l’Ocupació Juvenil, que reuniran un total de més de 250 expositors al recinte de Montjuïc.

Davant d’aquesta amplíssima oferta, Neus Bosch fa algunes recomanacions bàsiques, com conèixer la tipologia d’ensenyaments i els centres formatius que hi seran presents, triar amb antelació els estands dels centres que es visitaran, decidir les qüestions que cal aclarir i plantejar la possibilitat de concertar una entrevista amb els responsables del centre a la fira o posteriorment al centre educatiu. La psicopedagoga també recomana buscar els estands de les administracions públiques competents per obtenir informació detallada de les beques per a cada tipus d’ensenyament, per exemple. Així mateix, Bosch recomana aprofitar els espais habilitats per als especialistes en orientació acadèmica i professional, que ofereixen una visió general i desinteressada que sens dubte facilitarà la presa de decisions. És el cas del Saló de l’Ensenyament i el saló Futura de Fira de Barcelona. Com explica la directora del Saló de l’Ensenyament, Laura Pararols, “l’orientació és l’eix central sobre el qual pivota el Saló”. “Som conscients que l’oferta formativa és enorme i, per evitar el desconcert dels estudiants, potenciem l’orientació amb un ventall de serveis amplíssim, com informació presencial i online, visites guiades, tallers per a joves i famílies, etc”.

Una tria amb fonament

Un any més, Fira de Barcelona referma la seva tasca d’acompanyament als estudiants amb el propòsit que la presa de decisions sobre el seu futur estigui ben fonamentada. Per això, en aquesta 30a edició del Saló de l’Ensenyament s’han reforçat els serveis d’orientació acadèmica i professional, amb més orientadors (psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs); així com el servei de consultes en línia, que estarà disponible al web www.formacio365.cat durant tot el mes de març. Laura Pararols, directora del Saló, recorda que l’any passat aquests serveis d’orientació, juntament amb els que ofereix el Departament d’Educació i la Secretaria d’Universitats, “van permetre atendre més de 13.000 persones, fet que demostra la seva rellevància i que són uns serveis amb molta demanda i molt ben valorats pels visitants”. “Oferirem més orientadors, més opcions de consulta, més activitats i més visites guiades. Els alumnes d’ESO i Batxillerat i de Cicles Formatius rebran tota la informació necessària per prendre la decisió adequada que determinarà el camí a seguir, juntament amb les seves famílies”.

Un saló interactiu

La millor manera de fer conèixer tota aquesta proposta formativa als joves és diversificar l’oferta de serveis i oferir-los activitats interactives que els permetin conèixer de primera mà quines opcions tenen per formar-se. En aquest context, el saló comptarà amb diferents activitats, com els tallers EP! per a joves i famílies, a través dels quals es guiarà els alumnes a través dels expositors en funció de la temàtica acadèmica que els interessi; les taules rodones formades per professionals de referència de diferents sectors que explicaran als joves com és el seu dia a dia a la feina i quin ha estat el camí que han seguit fins a arribar a la seva posició; o l’ escape room El repte de decidir, en què els participants hauran de treballar diversos aspectes personals per aconseguir l’objectiu que se’ls proposa, aprenent a potenciar la seva capacitat de prendre decisions.

A banda d’això, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya comptarà amb un gran espai en el qual els visitants es podran informar i orientar sobre l’oferta d’estudis a Catalunya. Per la seva banda, els visitants del saló tindran a la seva disposició tota la informació necessària sobre els processos i tràmits d’accés i admissió a les universitats de Catalunya. En aquest sentit, la Secretaria d’Universitats, mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), ajudarà els assistents a triar els estudis universitaris que volen cursar, mostrant-los apps i eines que posen a prova els coneixements adquirits durant el curs i que els preparen de cara a les proves d’accés a la universitat (PAU).

Salons complementaris

Sota el paraigua del Saló de l’Ensenyament, Barcelona es convertirà en ciutat de referència del món educatiu oferint dos salons paral·lels més. El primer, el II Saló de l’Ocupació Juvenil, que se celebrarà els dies 21 i 22 de març organitzat per Fira de Barcelona i Barcelona Activa, conjuntament amb altres entitats de la ciutat, i que oferirà activitats perquè les persones de 16 a 35 anys tinguin les claus per accedir al món laboral i reorientar la seva vida professional. El saló ocuparà part del Palau 2 del recinte de Montjuïc. L’altra gran cita serà el Futura, el Saló de Màsters i Postgraus, que se celebra els dies 22 i 23 de març al Palau 5 del recinte de Montjuïc, i que comptarà per primera vegada amb la presència de 17 universitats de la Xina.