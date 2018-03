Fer el salt de formar-se a l'estranger

Ens diu el Cedefop (Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional) que la mobilitat és la capacitat d’una persona per canviar d’entorn laboral o educatiu i adaptar-se a la nova situació. La mobilitat permet a una persona obtenir noves destreses i millorar, per tant, la seva ocupabilitat.

Partint d’aquesta definició, la llista de beneficis associats a aquesta experiència és llarga a tots els nivells: el personal, l’acadèmic, el professional i el competencial.

Ara bé, per treure tot el suc a una estada internacional és recomanable no improvisar i aclarir bé els objectius que tenim: com qualsevol decisió sobre estudis o feina, cal pensar en el perquè, el com, el quan, per quant de temps, amb qui i on.

Hi ha molts aspectes que intervenen en el procés de decisió d’estudiar a l’estranger, probablement tants com persones que decideixen fer-ho. La motivació per marxar pot venir per interessos personals, en altres casos per motius acadèmics o formatius, o bé per necessitats professionals.

Sigui quina sigui la raó, l’experiència de mobilitat implica un esforç i una voluntat d’adaptació als costums del nou país, de descobrir una cultura diferent, de dominar l’idioma i llançar-se a practicar-lo en els diferents contextos del dia a dia, d’adquirir noves competències socials, personals i professionals fora de l’entorn conegut i familiar, de viure una experiència formativa diferent a nivell metodològic i relacional, d’incorporar una visió més àmplia de la societat i de consolidar valors com el respecte i la tolerància...

I en tornar portarem la maleta plena de vida, amb reptes assolits i aprenentatges acumulats. I, de nou, farem la transferència de tot plegat al nostre món, imprimint-hi la petjada d’una experiència diferent.