L’estimulació cognitiva, clau durant el confinament

Les persones grans són especialment vulnerables davant de la pandèmia del covid-19, la qual cosa fa imprescindible que romanguin al seu domicili habitual i sense rebre les visites dels seus familiars. Es tracta, tot plegat, d’una situació complicada. A la situació de soledat s’hi suma la d’aïllament, la qual cosa fa brotar sentiments com la tristesa, la por, la incertesa o la irritabilitat, així com trastorns com l’estrès, l’ansietat, la depressió o l’insomni. La quarantena té, per tant, certs efectes psicològics que en el cas dels nostres grans es multipliquen exponencialment i que cal prevenir a través de certes rutines en el dia a dia i de posar especial èmfasi en aspectes com el descans, l’alimentació, la cura, la higiene i l’activitat física. Cal així mateix mantenir-se connectats amb els éssers estimats, mitjançant per exemple les noves tecnologies, i demanar ajuda sempre que sigui necessari.

Entrenament cognitiu

Preservar la salut cerebral també és més important que mai. Més si s’escau quan un confinament sobrevingut com l’actual fa que la ment se centri en problemes o preguntes que sobrepassen la nostra capacitat de decisió i/o actuació per afrontar la situació, o bé que augmenti la nostra percepció d’estrès, ansietat, etc.

La literatura demostra que això afecta la nostra salut cerebral, i que impacta en funcions com la memòria, el càlcul mental, el raonament lògic, la seqüenciació d’activitats i la capacitat resolutiva, entre d’altres. L’Institut Guttmann, referent en investigació i activitat neurorehabilitadora des de fa 55 anys, ofereix des de fa uns dies en obert i de franc el servei Guttmann NeuroPersonalTrainer ( open.gnpt.es) d’estimulació cognitiva per promoure la salut cerebral, que normalment fan servir a l’hospital per als seus pacients.

El sistema ha estat programat perquè cadascú esculli aquelles tasques que li resultin més gratificants o estimulants

Així, l’equip d’investigadors i enginyers de l’Institut Guttmann, amb el suport tècnic de Grupo ICA, han estat treballant durant les darreres setmanes en una plataforma d’estimulació cognitiva oberta i accessible des de casa per a tothom, assenyalen, “per tal que puguin realitzar un entrenament cognitiu al domicili que els plantegi reptes i exercicis que estimulin el seu cervell i desafiïn la seva capacitat de pensar, tot ajudant-los a tenir una ment més activa en les seves tasques quotidianes durant el confinament”.

El servei, destaquen, “està especialment indicat per a les persones de més de 50 anys perquè són les més afectades i les que tenen un major risc de patir patologies neurològiques o psiquiàtriques”. Aquest vídeo n'és un tutorial:

Validesa científica

Mentre duri el confinament, Guttmann NeuroPersonalTrainer serà gratuït i estarà obert a tothom. La plataforma, a la qual cal registrar-se també de franc, permet seleccionar exercicis classificats en quatre grups: Atenció i percepció, Memòria, Raonament i Càlcul. Cada grup conté diverses activitats que, al seu torn, comprenen diversos graus de dificultat, de l’inicial al màster.

L’òptim és realitzar sessions de 30 minuts tres cops per setmana, fins a un màxim de vuit setmanes

El sistema ha estat programat perquè cadascú esculli lliurement les tasques que li resultin més gratificants o estimulants. Cada exercici conté una explicació inicial i un botó d’ajuda per tal de tornar a l’explicació en cas de dubte. L’òptim és realitzar sessions de 30 minuts tres cops per setmana, fins a un màxim de vuit setmanes, i l’objectiu, assolir més del 65% de respostes correctes.

“Volem animar la gent perquè, durant el confinament, facin alguna cosa diferent, cuidant la seva salut cerebral amb activitats que tenen una validesa científica per a l’activació de funcions com la memòria, l’atenció, el càlcul mental, el raonament, etc.”, conclouen des de l’Institut Guttmann.