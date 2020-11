L'Advocacia Catalana censura en bloc el tracte del jutge del 17-A

El Consell de l'Advocacia Catalana s'ha queixat del tracte del jutge que presideix la secció tercera penal de l'Audiència Nacional, Alfonso Guevara, que des d'aquesta setmana fa el judici pels atemptats de l'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. Les juntes de govern dels 14 col·legis que formen part de l'Advocacia Catalana han arribat a un acord en què manifesten el "més profund rebuig i indignació" per l'actitud del magistrat cap als lletrats. "Aquest tracte està suposant una greu limitació a l'exercici del dret de defensa, pilar fonamental de qualsevol estat democràtic i de dret que, sobretot, ha de garantir l'exercici ple de drets i llibertats", exposen els advocats en un comunicat.

"És inacceptable que a sala es produeixin aquests comportaments per part dels que han d'impartir justícia, a qui l'advocacia sempre respectem profundament", prossegueixen. Per això, l'Advocacia Catalana ha advertit que es planteja portar aquesta queixa al Consell General del Poder Judicial (CGPJ), l'òrgan que dirigeix els jutges. Els lletrats consideren que el tracte de Guevara podria ser una falta prevista a l'article 418.5 de la llei orgànica del poder judicial. Es defineix, segons els advocats, com una falta greu de consideració respecte a la ciutadania, institucions, secretaris, metges forenses i resta de personal al servei de l'administració de justícia, membres del ministeri fiscal, advocacia i procuradoria, graduats socials i funcionaris de la Policia Judicial.

En les quatre primeres sessions del judici del 17-A, Guevara ha protagonitzat diversos moments de tensió amb els lletrats perquè els ha qüestionat les preguntes que han volgut fer tant als acusats com als testimonis.