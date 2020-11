El mosso que va abatre quatre terroristes a Cambrils: "Corrien cap a mi"

Després d'haver vist l'atemptat a la Rambla i d'haver escoltat el testimoni dels dos mossos d'esquadra que van abatre el conductor de la furgoneta a Subirats, la tercera setmana del judici del 17-A ha continuat amb els agents que van intervenir en l'atac a Cambrils. L'Audi A3 que conduïen els terroristes es va dirigir cap a una patrulla amb dos mossos que vigilaven l'entrada al Club Nàutic. El cotxe va atropellar una agent i l'altre va abatre quatre dels ocupants. Aquest últim ha declarat com a testimoni –el jutge Alfonso Guevara ha rebutjat donar-li la condició de protegit– i ha recordat el moment en què se'ls va acostar l'Audi A3: "M'adono que accelera cap a nosaltres amb la intenció d'envestir-nos. Intento alertar la companya. Em tiro a terra. Vaig veure la companya atropellada i la vaig perdre de vista".

"El cotxe bolca darrere nostre. Del vehicle en comencen a sortir persones amb armilles que semblaven bombes. Un d'ells ve cap a mi amb una destral a la mà cridant 'Al·lahu-àkbar'. Vaig tenir temps de preparar-me i disparar fins a abatre'l. Portava un subfusell. Veig tres persones més corrents cap a la meva posició amb la intenció d'atacar-me. Em desplaço corrents perquè no tenia munició al subfusell i me'l poso al coll. Tenia l'arma reglamentària. Corrien cap a mi amb alguna cosa a les mans. Quan els tenia al damunt no vaig tenir més temps sinó d'obrir foc i abatre'ls", ha relatat. Sobre l'instant que els van envestir, la seva companya de patrulla, l'única que ha declarat protegida –sense que se li veiés la cara–, ha explicat: "Vaig veure el capó d'un vehicle com impactava a les meves cames".

"Se m'emporta per davant i de seguida perdo el coneixement. La següent cosa que recordo és estar estirada a terra. Em falten les sabates, em sagna el cap i em veig sang a les mans. El vehicle estava bolcat sense gent a dins i veig individus a terra amb una espècie de cinturó al tòrax. Trec l'arma de foc i començo a disparar. Se'm presenta al davant un individu. No el sentia perquè em xiulaven les orelles. Fa mitja volta i se'n va. Em toco l'armilla per comunicar el que estava passant", ha explicat l'agent, a qui en algun moment de la declaració se li ha entretallat la veu. L'altre mosso va donar l'avís amb el telèfon d'un ciutadà perquè li havia caigut l'emissora. Va ser la primera trucada que va entrar al 112 alertant del segon atemptat d'aquella jornada.

La mossa ha patit lesions físiques, estrès posttraumàtic i se li ha atorgat la incapacitat total. "Continuo en tractament psicològic i psiquiàtric", ha dit. Ha sigut reconeguda com a víctima del terrorisme i indemnitzada però no per les seqüeles psíquiques. El seu company de patrulla també ha patit estrès posttraumàtic: "I episodis de depressió en què em tanco i m'intento aïllar". Però no ha sigut reconegut com a víctima ni ha rebut cap indemnització. "Estic de baixa i no m'he pogut reincorporar", ha explicat l'agent, que està pendent d'una proposta d'incapacitat total: "El pitjor és el sentiment de culpa per com afecta la meva família".

"Amb la mirada deia: «Et mataré»"

Pel que fa al cinquè terrorista que anava a l'Audi A3 i que no va ser abatut d'entrada, Omar Hichamy, va apunyalar vianants al passeig Marítim fins que es va creuar amb un cotxe de paisà dels Mossos. "Portava una armilla bomba amb un objecte a la mà que semblava un detonador. Cridava 'Al·lahu-àkbar'. Vam sortir del vehicle. Ens acreditem com a policia i diem: 'Quiet, a terra!' No ens va fer cas. En un dels vaivens fa el gest de venir cap a nosaltres. Amb l'arma reglamentària disparem contra ell i cau. Es torna a aixecar i torno a disparar. Riu i em diu amb la mirada: 'Et mataré'. Torno a disparar i cau a terra", ha explicat un dels agents. Després es va saber que l'objecte que Hichamy portava a la mà era el mànec d'un ganivet i la fulla es va trobar uns metres enllà.

Llavors ja va intervenir una unitat de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) que va arribar per l'avís d'atemptat. I els agents van disparar dos cops més contra Hichamy. "Vam donar ordres que es tombés a terra. Quan ens va veure uniformats es va dirigir cap a nosaltres. Vam disparar", ha recordat el cap de la unitat. "Quan ens pensàvem que l'havíem neutralitzat, va estendre el puny cap al cel i feia com oracions. Es va tornar a incorporar i vaig ordenar obrir foc", ha afegit. Un altre agent de la unitat ha explicat que també van treure dues dones ferides del costat dels quatre primers terroristes abatuts perquè les atengués el SEM, que s'havia retirat pels cinturons que duien. "Les armilles brillaven. No passaven desapercebudes i semblaven reals", ha descrit. Un mosso va intentar animar una de les dones ferides donant-li la mà. Va ser l'única víctima mortal de Cambrils i la setzena del 17-A.

En aquesta vuitena sessió del judici un dels tres acusats, Driss Oukabir, s'ha mostrat molt nerviós durant les declaracions. En un moment s'ha aixecat del banc i s'ha dirigit a la porta del cubicle de vidre que els separa de la sala. El jutge li ha ordenat que tornés a seure i li ha fet cas.