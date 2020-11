Els mossos que van abatre el terrorista a Subirats temien que provoqués una explosió

El 21 d'agost del 2017 els Mossos d'Esquadra van difondre imatges de l'autor de l'atemptat a la Rambla, Younes Abouyaaqoub, per intentar trobar-lo. Només van passar unes hores fins que, al voltant de les tres de la tarda, van rebre l'avís que l'havien vist en un polígon entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats. Una patrulla dels Mossos de Vilafranca del Penedès va aturar el cotxe a la carretera que porta fins a Gelida, passada una depuradora. Els dos agents van continuar la recerca a peu, per un camí d'uns tres o quatre metres d'ample que feia baixada. Quan havien avançat pocs passos, van veure al fons, a uns 30 metres, una persona amb una camisa blau cel, pantalons ataronjats i ulleres de sol. "Vaig agafar l'emissora per informar i demanar si la descripció corresponia. No hi va haver temps d'esperar la resposta", ha explicat un dels mossos al judici del 17-A.

"Es va aixecar la camisa i a la part abdominal va mostrar un cinturó d'explosius. Vaig observar tres o quatre tubs metàl·lics i algun cable. Va córrer cap a nosaltres: « Al·lahu-àkbar, al·lahu-àkbar». Vaig tirar l'emissora a terra, vaig treure l'arma reglamentària i vam començar a cridar: «Alto, a terra». En feia cas omís. Corria amb el braç esquerre protegint-se com un escut i amb l'altra mà pressionant com si portés alguna cosa, no podíem veure si un detonador o un ganivet. Feia esses i, veient que no desistia l'atac, jo i el meu company vam començar a disparar. Va continuar corrent", ha exposat l'agent. Segons el seu relat, amb els primers trets Abouyaaqoub va caure quan el tenien a uns 10 metres. "Vaig fer un canvi del carregador perquè desconeixia quantes bales havia disparat. Ell es va reincorporar. Vaig disparar dues o tres vegades més i va caure".

"Jo estava de genolls. Continuava apuntant per si es tornava a aixecar. Es va fer un silenci. Només esperava que deixés anar el detonador, explotés i moríssim. No em podia aixecar. Van passar segons, minuts. No ho sé. Vaig sentir companys que cridaven. Em van dir que fora, enrere i em van retirar. Em vaig enfonsar i em vaig quedar en xoc", ha recordat el mosso. L'altre agent, que també ha declarat com a testimoni, ha recordat que al principi Abouyaaqoub va sortir d'uns arbustos. Sobre els primers trets, ha afegit: "Quan cau per primer cop no tinc temps de comunicar-ho per ràdio. S'incorpora, fa dos o tres passos més i continuo disparant fins que finalment torna a caure. En aquell moment em ve la imatge d'una explosió imminent. No hi havia cap tipus d'escapatòria. Em vaig veure mutilat. Estava en la posició d'apuntar la persona a terra, sense treure la mirada".

Arran dels fets, els dos mossos han rebut un tractament per un trastorn d'estrès posttraumàtic, cosa que ha impedit que puguin optar a una especialització dins el cos. "En la vida quotidiana he tingut malsons i insomni. He repetit milers de vegades aquesta escena", ha remarcat un d'ells. Cap dels dos ha sigut indemnitzat.

"Una cara desafiant i somrient"

En aquesta setena sessió del judici també han intervingut els mossos que el 17 d'agost feien el control de l'operació gàbia a l'avinguda Diagonal de Barcelona quan Abouyaaqoub els va envestir amb un Ford Focus, després d'haver matat el veí de Vilafranca Pau Pérez. El control, format per cinc vehicles logotipats i un de paisà, obligava els cotxes a circular per un únic carril. Va ser a les 18.45 h, quan havien passat una hora i tres quarts de l'atemptat a la Rambla, que el terrorista va sortir del carril i va accelerar cap als vehicles policials. El primer agent el va esquivar i després va disparar al cotxe, però el segon i una sergent no van tenir temps de reaccionar. Abouyaaqoub va traspassar el control i va fugir a tota velocitat. "Mostrava una cara desafiant i somrient", han explicat els mossos que van veure-li el rostre.

Tot i que dos patrulles dels Mossos van intentar perseguir el cotxe, li van perdre la pista perquè des del control –al límit entre Barcelona i Esplugues de Llobregat– no veien la continuació de la carretera i van resseguir la via, però Abouyaaqoub havia agafat la primera sortida a Sant Just Desvern. El segon agent i la sergent que van resultar ferits han sigut reconeguts com a víctimes del terrorisme. També ha declarat el mosso que va investigar la mort de Pérez, que ha apuntat que no es van trobar càmeres del recorregut a peu d'Abouyaaqoub entre les 18.21 h i les 18.34 h, quan es pensa que va cometre l'assassinat a la Zona Universitària. "[Pérez] Va tenir la mala sort que va arribar allà a una hora en què no hauria d'haver arribat i que es va creuar amb qui no s'hauria d'haver creuat", ha assegurat el policia.

El mosso ha afegit que tampoc es va localitzar el ganivet amb el qual el terrorista va matar Pérez i que es va endur el mòbil de la víctima però no el va utilitzar. El cotxe es va trobar a les 20 h del 17 d'agost aparcat a Sant Just i tenia dos trets a la part de fora que no havien traspassat a l'interior del vehicle de quan es va saltar el control policial. En canvi, dos trets més que es van disparar en aquell moment van impactar en un altre cotxe i una de les bales va acabar en un reposacaps.