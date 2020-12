En marxa la primera edició del programa d’Acceleració de Moda de Catalunya

El disseny de les sabates i les bosses de mà Hereu; la roba de dona de producció local The Avant; la marca de roba femenina Dr. Bloom; les col·leccions de roba adolescent ByNins; la marca de disseny infantil Boboli; Yerse, de moda per a dones; la firma prêt-à-porter femenina Maite By Lola Casademunt; els dissenys de Teresa Helbig per al llançament de la seva nova línia infantil Petite Helbig; els vestits de núvia de Marta Martí, i la marca de roba de bany Bohodot. Són les deu marques de moda catalana seleccionades per participar en la primera edició del programa de moda de Catalunya impulsat aquest 2020 pel Departament d’Empresa i Coneixement, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM).

Aquest programa d’acceleració s’adreça a marques ja consolidades i amb projectes que s’identifiquen amb els grans reptes del sector com la digitalització, la internacionalitzció i l’economia circular. Des del mes d’octubre fins al març del 2021, la desena d’empreses participants en l’Acceleradora de Moda rebran formació i assessorament individualitzat en els àmbits més rellevants de la gestió empresarial, de la mà d’instructors del màxim prestigi.

En aquesta primera fase s’han realitzat un total de 6 workshops : arquitectura de marca, a càrrec de Marc Morillas, CEO de la prestigiosa agència familiar de construcció de marca; product & supply, amb Paolo Riva, que va ser CEO de Diane von Fürstenberg i Victoria Beckham; ecommerce i estratègia digital impartit per Nic Olivé, exdirector mundial de l’àrea de retail de Mango; experiència a la botiga física, a càrrec de Damián Sánchez, director creatiu d’Atrezzo i exdirector creatiu de Mango; finance & governance, impartit per Sagra Maceira, que va ser analista a Morgan Stanley i JP Morgan; i comunicació, amb Eugenia de la Torriente, periodista especialitzada en moda.

De manera paral·lela, cada empresa compta amb el suport d’un mentor, que l’acompanyarà durant tot el procés i l’ajudarà a dissenyar un pla d’acció individualitzat per al seu procés de creixement a curt termini. L’objectiu és mirar més enllà del context actual, marcat per la crisi de la covid-19, per tal d’adaptar processos i estratègies amb una visió de llarg termini que faciliti a les marques assolir tot el seu potencial. A més de Nic Olivé -que té tant la funció de mentor com la d’instructor-, en aquest rol el programa compta amb Sergio Odriozola, consultor a Bain&Company i exvicepresident de Zalando.

Les empreses participants també compten amb un assessorament tecnològic adequat a les necessitats de cadascuna de les marques. En la primera edició del programa, aquest servei va a càrrec de Josep Maria Sabadí, CEO de Pleasepoint i exdirector de Backend d’EyeOS.

Un cop finalitzades les fases de formació i d’assessorament, el programa se centrarà en l’elaboració d’un pla d’acció individualitzat per a la seva implementació immediata. A partir d’aquí, i mitjançant indicadors, s’analitzarà l’impacte que el programa ha tingut en cadascuna de les marques participants.

Participació en el programa

Des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) es valora molt positivament l’acollida que ha tingut el projecte. Les deu marques participants van ser escollides per un comitè d’experts entre un total de vint-i-sis sol·licituds rebudes.

A més de complir els requisits mínims de participació -almenys 3 anys d’antiguitat i una facturació superior a 150.000 €, entre altres-, l’elecció es va dur a terme a partir de l’anàlisi de la seva proposta de valor, de la seva gestió i potencial de creixement i de l’equip humà que forma cadascuna de les empreses.

Entre les marques participants hi ha un denominador comú: el potencial de creixement i l’escalabilitat dels projectes i d’alt component digital que presenten. El mentoratge i l’assessorament del programa s’ajusta als objectius de cada marca, al model de negoci, al grau de desenvolupament digital i a les estratègies d’internacionalització. Sempre amb l’objectiu de generar un efecte multiplicador i accelerar el creixement d’aquestes empreses, per enfortir el sector de la moda catalana.

Adaptar-se a l’era digital

La situació generada per la pandèmia ha obligat les empreses comercials i de serveis a adaptar-se a noves estratègies i canvis, que passen inevitablement per implementar eines tecnològiques. En aquest sentit, Nic Olivé, CEO de PleasePoint i un dels mentors i instructors del programa d’Acceleració de Moda, va impartir durant el mes d’abril passat el webinar L’adaptació del comerç a un món més digitalitzat. Durant la sessió, Olivé va oferir claus per poder-se adaptar a una nova realitat amb mentalitat creativa, analítica, positiva, àgil, autoexigent i orientada a vendes.

El CEO de PleasePoint també va parlar sobre la lògica del punt de venda físic, l’encaix de la venda online a curt i mitjà termini, les noves dinàmiques de treball basades en dades i sobre la manera de fer un ús adequat de les xarxes socials.

Imatge d'una edició precedent del Barcelona Fashion Summit / CCAM

Barcelona Fashion Summit

Se celebra els dies 1, 2, 3 i 4 de febrerDE FEBRER DEL 2020

Barcelona Fashion Summit, organitzat per Modaes.es i que compta amb el suport del 080 Barcelona Fashion, és un fòrum que durant vuit edicions ha aplegat els principals executius del sector de la moda de l’estat espanyol al voltant d’un programa de ponències i taules rodones en què participen ponents de primer nivell d’aquesta indústria.

En els darrers anys ha comptat amb la participació d’empreses i entitat com Inditex, Mango, Tendam, Desigual, Pepe Jeans, Tous, Adolfo Domínguez, H&M, C&A, Primark, Mayoral, Textil Lonia, El Ganso, Hawkers, Privalia, Vente Privee, Alibaba, Zalando, Amazon, Google, Interbrand, Garrigues, BCG, PwC, McKinsey, Permira, L Capital, The Carlyle Group, Kantar, Euromonitor, Università Bocconi, Esade i Iese.

Barcelona Fashion Summit afrontarà el 2021 una edició particularment especial, que pretén marcar el full de ruta en plena incertesa per la covid-19. Les actuals circumstàncies no permeten un format presencial i és per això que la propera edició, que se celebrarà l’1, 2, 3 i 4 de febrer, serà en format digital i es retransmetrà en directe des de l’edifici DHUB de Barcelona en una jornada que girarà al voltant del títol Drivers per a la recuperació.

Modaes.es és un diari d’informació econòmica del sector de la moda i organitza Barcelona Fashion Summit amb el suport del 080 Barcelona Fashion, Inditex, Inexmoda i Zalando.

Aquesta edició també compta amb el patrocini d‘Adyen, Clearpay, Klarna, Pinterest i Sequra.

