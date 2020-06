Catalunya provarà la mobilitat del futur

Catalunya ha fet un pas important per convertir-se en Capital Mundial de la 5G. El Corredor 5G del Mediterrani, ‘5GMed Corridor’, ja és una realitat, després que la candidatura catalana hagi rebut el vistiplau de la Comissió Europea per participar en el desplegament de la seva xarxa paneuropea de corredors transfronterers; una xarxa que connecta autopistes de diferents països i on es faran proves amb vehicles autònoms i connectats.

Amb el Corredor 5G, Catalunya serà el banc de proves més important del sud d’Europa en mobilitat connectada i autònoma i es consolidarà com a Capital Mundial de la 5G

El projecte, que promou un consorci format per 21 entitats de sis estats diferents -coordinat per empreses i centres tecnològics catalans-, ha comptat amb el suport del Departament de Polítiques Digitals. Ho ha fet en el marc de l’ Estratègia 5G de Catalunya, que preveu desenvolupar un corredor 5G que connecti la xarxa viària i ferroviària catalana amb la del sud de França per fer proves transfrontereres en mobilitat autònoma i connectada.

Millorar el trànsit i la seguretat

El futur de la mobilitat passa per millorar la gestió del trànsit i la seguretat viària, reduir la sinistralitat i mitigar les emissions de CO2. En aquest sentit, la 5G permet tenir vehicles connectats, més segurs i sostenibles; la conducció autònoma; l’intercanvi d’informació en temps real amb altres vehicles, infraestructures viàries o centres de control; i l’enviament de vídeo sota demanda.

315x452 Recreació gràfica sobre el 5G i la mobilitat / GETTY Recreació gràfica sobre el 5G i la mobilitat / GETTY

Catalunya, a l’avantguarda

‘5GMed Corridor’ situa Catalunya a l’avantguarda tecnològica mundial en un sector estratègic com és la mobilitat del futur. D’una banda, uneix dues grans indústries: la de l’automòbil i la tecnològica. A més, serà un banc de proves de nous serveis digitals, lligats a la mobilitat, que es desenvoluparan a Catalunya i es comercialitzaran a tot el món. També comporta la modernització del sector de l’automoció i de la mobilitat.

El projecte també crea nous models de negoci i, per tant, una nova economia, més digital i competitiva. També transforma digitalment els sectors logístic, ferroviari i de l’automoció, i d’altres vinculats a la conducció connectada, com el turisme, la cultura o l’entreteniment digital. De la mateixa manera, potencia el hub digital de Catalunya i genera noves empreses i llocs de treball vinculats a les tecnologies de futur, com la 5G, la IoT, el Big Data o la IA.

Una connectivitat sense interrupcions

El ‘5GMed Corridor’ consisteix a fer proves per garantir la continuïtat del servei 5G i, per tant, la connectivitat en cotxe o en tren quan creuem la frontera i canviem d’operadora de telefonia. I és que, quan parlem de conducció autònoma i connectada, no es poden produir alteracions ni interrupcions del servei, ja que comportaria un risc.

En aquesta línia, s’implementaran quatre casos d’ús en un tram de carretera i de via ferroviària entre Catalunya i França, concretament entre Figueres i Perpinyà. Els casos permetran mostrar serveis avançats de mobilitat connectada i automatitzada i de comunicacions mòbils a l’autopista i el ferrocarril sobre una infraestructura de xarxa mòbil 5G que oferirà serveis de connectivitat al llarg d’aquest corredor.