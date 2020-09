“Els vehicles que no contaminen no haurien de tenir IVA”

315x134

Avui s’acaba la Setmana Europea de la Mobilitat, quan tot just fa 7 dies l’Ajuntament de Barcelona començava a denunciar els vehicles contaminants en les zones de baixes emissions. La mesura, que afecta tota l’àrea compresa a l’interior de les rondes, preveu multes que arriben als 500 €, per acabar de “convèncer” els ciutadans. Bon moment per conèixer l’opinió d’un especialista, Carlos Sotelo, CEO de Silence, el líder europeu en motocicletes elèctriques, amb un producte dissenyat i fabricat a Catalunya. Sense fums i fet aquí.

Què els demanaries a les administracions per aconseguir una mobilitat sense fums?

Que s’adonin d’una vegada que el soroll i la pol·lució els generen els cotxes i que es comenci, de manera eficaç, a restringir la circulació dels vehicles de combustió. No només al centre, sinó a tota la ciutat. Avui dia existeixen vehicles elèctrics de dues, tres i quatre rodes molt eficients que no contaminen i que no posen en risc la salut de les persones. Haurien de ser aquests els que veiéssim circular cada dia, no els altres.

Com ha afectat l’epidèmia de la covid-19 al canvi en la mobilitat?

L’ha accelerat. Com que no hi havia cotxes, no hi havia pol·lució, se sentien els ocells. Podíem passejar tranquil·lament, respirant i gaudint de la nostra ciutat. Dissortadament, ja hem tornat als valors anteriors a la pandèmia, però ara tothom ho ha vist i ja no hi ha marxa enrere.

Durant el primer semestre del 2020 una Silence s’ha convertit en la moto més venuda, per davant de les motos de benzina. ¿És aquesta la nova normalitat?

Per a Silence és un orgull que durant alguns mesos hàgim liderat el rànquing de vendes. Això no passava des de fa 40 anys, a les èpoques de les grans marques catalanes Bultaco, Montesa, Derbi... Val a dir que ho hem aconseguit gràcies al moto sharing, en concret el d’Acciona. Tot i així, aquest lideratge demostra que això ja està agafant normalitat... Vull destacar que Silence és una empresa catalana que està sent un player rellevant a Catalunya, a Espanya i a Europa. L’any passat vam ser l’empresa número 1 en fabricació de motocicletes i bateries a tot Europa. Això és una fita molt important per a Catalunya i per a tots els que treballem a Silence.

Si m’haguessis de vendre una moto, ¿com ho faries?

Com els dic als meus amics: “Sisplau, passeu per una de les nostres botigues i proveu-la”. Aquest és el millor argument. Quan la proves, et convenç que estem al nivell de les motos de benzina. Veniu i proveu-la.

Sembla ser que a l’Ajuntament de Barcelona la moto té alguns detractors. Què opines sobre la idea de treure les motos de les voreres?

Les motos (totes) formem part de la personalitat de la nostra ciutat. És necessari crear un pla a llarg termini sobre com han de ser les ciutats del futur. Barcelona hauria de ser pionera i està demostrant que no ho és. Encara hi ha molt de soroll i molta pol·lució. S’ha de tenir present com és la nostra ciutat, les motos fan falta, les bicis i els patinets no poden resoldre la mobilitat. Per cert, molts d’ells circulen per on volen, no pot ser que les motos tinguin normes i els altres no.

Pla Moves II: ajudes de 750€ per a la compra d'una moto elèctrica Catalunya va posar en marxa la setmana passada el Pla Moves II. D’un total de 100 M€, més de 16 M€ corresponen a Catalunya. Per obtenir l’ajut de 750 €, només cal presentar la factura de la moto. Sobre aquesta qüestió, Carlos Sotelo ens diu el següent: “El Pla Moves és un primer pas per compensar que les motos elèctriques tinguin el mateix IVA que les de combustió. Els vehicles que contaminen haurien de pagar un IVA molt superior, mentre que els elèctrics no haurien de tenir un IVA. No em sembla just que un cotxe que contamina i danya la salut de les persones pagui el mateix IVA que els altres”.

Aquesta és la Silence S02 High Speed d'última generació que se sortejarà entre els participants a l'enquesta / SILENCE