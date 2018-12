Una experiència que omple els sentits

A qui aquest hivern visiti la Cerdanya i aposti per la pràctica de l’esquí nòrdic, la comarca li ofereix un ampli ventall de possibilitats perquè gaudeixi d’aquesta modalitat esportiva respectuosa amb el medi ambient, que aporta múltiples beneficis per a la nostra salut i que permet endinsar-se en paisatges nevats de gran bellesa. Les estacions de Guils Fontanera, Lles i Aransa són molt bones opcions tant per a qui domini l’esport com per a qui vulgui posar-se uns esquís per primer cop.

El debut

L’estació d’Aransa, ubicada al terme municipal de Lles de Cerdanya, és un bon punt de partida per als més novells gràcies a la gran varietat de traçats de què disposa. En total, 31 km de circuits d’esquí i 15 km d’itineraris amb raquetes. Aquest espai es pot ampliar amb el recorregut d’interconnexió que uneix Aransa amb l’estació de Lles, a través de les Pollineres. La unió de les dues estacions les converteix en el domini d’esquí de fons més gran dels Pirineus. A més, hi ha un servei de transport per carretera per retornar a l’estació d’origen si no queden forces per fer-ho sobre els esquís.

La base de l’estació d’esquí d’Aransa és al pla de Fornell, uns quilòmetres al nord del petit nucli d’Arànser. La cota mínima se situa als 1.850 metres, i la màxima arriba fins als 2.150. Bona part dels circuits marcats recorren boscos de pi negre i paratges de gran valor paisatgístic, i és que la situació geogràfica d’Aransa la converteix en un mirador privilegiat dels contraforts de la serra del Cadí.

Pel que fa als serveis, l’estació disposa de parc de neu infantil, escola d’esquí, cafeteria, restaurant i zona de trineus per a nens. També s’hi pot fer esquí de muntanya, raquetes de neu i senderisme. I, per a qui ho prefereixi, hi ha un circuit de muntanya que arriba fins als estanys de la Pera.

Per a tots els nivells

A tocar d’Aransa, una altra opció per a l’esquí nòrdic és l’estació de Lles, ubicada al municipi que porta el mateix nom, i que ofereix a l’usuari unes vistes privilegiades de la serra del Cadí i la vall de la Cerdanya. Lles disposa d’una completa infraestructura per a la pràctica dels esports de neu amb 36 km de recorreguts molt variats, entre boscos de pi negre i avets, que s’adapten a esquiadors de tots els nivells.

El nucli de l’estació se situa a cap de Rec, a 1.900 metres d’altitud, i la cota més alta arriba als 2.334. Hi ha cafeteria, restaurant, escola d’esquí, parc de neu infantil i servei mèdic. I, a més de l’esquí de fons, els visitants poden practicar altres activitats com esquí de muntanya, raquetes de neu i telemarc.

Múltiples possibilitats

Els que ja dominin una mica més la tècnica de l’esquí de fons trobaran una bona opció a Guils Fontanera, l’estació de nòrdic més gran, que quan està a ple rendiment ofereix fins a 45 km de pistes. Gràcies a la seva situació geogràfica, en un vessant d’influència atlàntica, compta amb més temps d’innivació i permet al visitant gaudir d’unes magnífiques vistes panoràmiques a tots els cims i a la vall de la Cerdanya.

L’estació també és apta per a aquells més novells. Disposa de circuits de diferents nivells, 6 pistes verdes, 3 de blaves, 7 de vermelles i una de negra, totes intercomunicades, així l’esquiador pot triar el recorregut adequat al seu nivell amb uns traçats que combinen boscos de pi negre, prats i clarianes. Inaugurada l’any 1993, l’estació de Guils Fontanera ofereix diferents serveis com un parc de neu infantil, escola d’esquí de fons, cafeteria, restaurant, servei mèdic i una zona de trineus de 500 metres de llarg.

Vistes al Pedraforca

La comarca de l’Alt Urgell també ens ofereix la possibilitat de practicar esquí nòrdic a l’estació de Tuixent - la Vansa, ubicada al massís del Port del Comte, al límit amb el Berguedà i el Solsonès. Les pistes de l’estació recorren la zona entre el pla de l’Arp i el Prat Llong, amb un recorregut total de més de 32 km i unes espectaculars panoràmiques del Pedraforca, la serra del Verd i la serra del Cadí. Amb itineraris aptes per a tots els nivells, el recorregut més llarg arriba fins als 13 km. L’estació també disposa de 15 km de circuits senyalitzats per a raquetes de neu, amb dificultats i distàncies variables.

Qui ho vulgui, més enllà del nòrdic, també pot optar per practicar altres esports d’hivern com l’esquí de muntanya o el telemarc.

La pionera

Ubicada al Parc Natural de l’Alt Pirineu l’estació d’esquí de fons de Sant Joan de l’Erm és la pionera al país en aquesta modalitat. Va ser fundada a principis del 1970 en un paratge de boscos centenaris de la vall de Castelbò, en un entorn d’excel·lents condicions naturals.

L’estació disposa de 40 km de circuits d’esquí i 10 km d’itineraris per a raquetes en boscos de pi negre, pi roig i avets. El refugi de la Basseta és la base d’aquest espai, situat al coll del mateix nom, a 1.700 metres d’altitud. Les pistes arriben fins a Port Ainé i les comes de Rubió i la cota màxima és de 2.050 metres.