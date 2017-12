"Benvingut a la 'república independent' de Tabarnia", a la portada d''El País'

Aquestes són les portades dels diaris d'aquest dimecres:

El País: "Espanya assegura a l'OTAN que la seva despesa militar creixerà un 80%"; "Benvingut a la 'república independent' de Tabarnia"

La Razón: "Equiparació a partir de 2018"; "Tabarnia: l'altre 'procès' (sic) català"

Abc: "Les fotos que necessita Espanya"

El Mundo: "Macron: 'Si Espanya té dificultats la solidaritat serà immediata'"; "Arrimadas no intentarà la investidura per evitar el desgast davant del PP"; "El jutge ordena a un drapaire destruir tot el materials de l'1-O"; "Catalunya necessita almenys 30 anys per sanejar el seu deute"

El Punt Avui: "El PP retira el dispositiu repressiu de l'1-O"

El Periódico: "Interior retorna a casa els policies de l'1-O"

La Vanguardia: "El salari mínim pujarà un 20% si el PIB guanya un 2,5"; "Interior retira de Catalunya els agents desplegats per a l'1-O"

ARA: "L'Estat retira el dispositiu policial per a Catalunya"