"Cap a Sixena per la via del 155", portada de l'ARA

El llarg de litigi per Sixena és el tema destacat de la portada de l'ARA de dimecres. Aprofitant el control de la Generalitat amb l'aplicació del 155, el ministre Iñigo Méndez de Vigo ha ordenat el retorn dels 44 béns del Monestir de Sixena que són al Museu de Lleida després de rebre el requeriment judicial. "Cap a Sixena per la via del 155" és el titular de portada.

