"Dembélé ens donarà molt": diu Sergio Busquets a la portada de 'Mundo Deportivo'

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dimarts:

Mundo Deportivo: "Dembélé ens donarà molt", diu Busquets; "Cauen Luis Suárez, Arthur i Cillessen"

315x388

Sport: "Vull retirar-me al Barça", diu Busquets; "Plaga de lesions"

315x388

L'Esportiu: "Va ser una sort creuar-me amb Guardiola"; "Tres homes més a la infermeria"

315x388

Marca: "Europa els canvia la cara"; "Alonso correrà les 24 hores de Daytona amb Cadillac"

315x388

As: "Si no defensen tres no pots guanyar ningú", diu Solari; "Terreros admet la irregularitat de Ramos a Màlaga"