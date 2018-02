"Jordi Sànchez: 'No veig cap motiu per a unes noves eleccions'", portada de l'ARA

Les negociacions per a la investidura són, un dia més, el tema destacat de l'ARA, que aquest dimarts destaca a portada una entrevista amb el president de l'ANC i diputat de Junts per Catalunya, el pres polític Jordi Sànchez. "Jordi Sànchez: 'No veig cap motiu per a unes noves eleccions'" és el titular principal de la portada.

I també:

"A la presó"

"'Harlem és 'light' al costat d'això'"

"Foment fa fora la Cecot temporalment"