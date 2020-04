'Llegir, estimar', la portada de l'ARA de Sant Jordi

Malgrat el confinament, no volem deixar de celebrar Sant Jordi amb els lectors. Dijous, rere la portada dibuixada per Mari Fouz, hi trobareu 10 contes inspirats en la situació que vivim a càrrec d’Eva Piquer, Marta Orriols, Toni Sala, Maria Barbal, Javier Pérez Andújar, Carlota Gurt, Anna Pacheco, Jordi Nopca, Manuel Baixauli i Anna Ballbona.

També hem reunit una trentena de recomanacions de lectura de títols clàssics. Potser en teniu algun a la vostra biblioteca. A l'ara.cat s'hi podrà consultar, a més, un recomanador de clàssics i un de títols actuals fet amb editorials.

També us proposem fer-vos la vostra rosa. I a Instagram Live presentaran els seus llibres Antoni Bassas, Xavier Bosch, Empar Moliner, Jordi Nopca, Ignasi Aragay, Toni Vall, Ernesto Ekaizer, Sebastià Alzamora, Carles Mundó, Jordi Pina i Gerard Pruna. I per acabar, tindrem la música dels Amics de les Arts.