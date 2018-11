"Un tribunal qüestiona per primera vegada les càrregues de l'1-O", la portada de l'ARA

La portada, en pdf

Per primera vegada un tribunal qüestiona la proporcionalitat de l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant l'1 d'Octubre. L'Audiència de Barcelona ha emès una resolució aquest dijous on ha entrat a valorar la necessitat de les càrregues policials el dia 1 d'octubre de 2017 en diferents centres habilitats com a punts de votació del referèndum. "Un tribunal qüestiona per primera vegada les càrregues de l'1-O" és el titular de la portada de l'ARA de divendres.

I també: