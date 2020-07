7 Maneres de menjar verdures

La versatilitat va lligada amb les verdures, i a l’estiu menjar-ne cuinades de diferents maneres és un dels grans regals gurmets. Alhora, és una manera de cuidar-se, perquè la fórmula de l’alimentació saludable sosté que cal menjar verdura a tots els àpats en una proporció que superi la dels hidrats de carboni i la de les proteïnes. Dit amb altres paraules, la meitat del que mengem ha de ser verdura i fruita, i l’altra meitat han de ser la resta d’ingredients.

Seguint el fil dels fonaments clau de la nutrició, la recomanació és menjar verdures que siguin variades, per nodrir així el cos de propietats diferents i no repetir sempre les mateixes. Durant els mesos de calor és un bon moment per seguir fil per randa la norma de la varietat, perquè el ventall de possibilitats és ben gran, ja que es multiplica en relació als mesos hivernals. Per tot plegat, us expliquem 7 receptes diferents per cuinar verdures a casa.

540x344 Amanida d'espinacs amb llagostins i gaspatxo de maduixa / PERE VIRGILI Amanida d'espinacs amb llagostins i gaspatxo de maduixa / PERE VIRGILI

Amanida d’espinacs amb llagostins i gaspatxo de maduixa

Beniamino Campolo, cuiner executiu de l’establiment hoteler ecològic Mas Salagros, situat a Vallromanes, proposa una amanida amb espinacs frescos, els quals caldrà haver rentat bé amb aigua abundant, i després acompanyar-los amb llagostins, cuits amb aigua de mar i pelats, un gaspatxo de maduixa i una vinagreta.

Per preparar el gaspatxo de maduixa, el cuiner de Mas Salagros detalla que cal triturar tomàquet, ceba tendra i maduixa. “No s’hi ha de posar all, ja que no lliga amb la maduixa, i tampoc no cal posar-hi la quantitat habitual de tomàquet, perquè una de les parts ha de ser justament per a les maduixes”, diu a la cuina del restaurant, amb vistes a la serralada Litoral.

La vinagreta la fa amb barreja de xarop d’atzavara, vinagre de Mòdena i oli d’oliva. I, per acabar, el toc final de l’amanida seran uns fruits secs torrats.

Canelons verds amb làmines de carbassó

La cuinera Carme Ruscalleda suggereix utilitzar els carbassons a mode de pasta, i en aquest cas fer-ne làmines amb l’ajut d’un pelador i després fer-les servir com a plaques de caneló. La mateixa tècnica també es pot fer servir amb els cogombres. Les làmines caldrà anar-les sobreposant parcialment, unes damunt les altres, per després poder-les enrotllar per aconseguir la forma cilíndrica allargada, tal com si fos la pasta allargada tradicional del caneló.

Pel que fa al farciment, la xef de Sant Pol de Mar explica que pot consistir en “sofregits suaus de verdures variades, com ara porros o cebes, perfumats amb herbes fresques, com porradell, alfàbrega, tarongina, julivert, coriandre o menta”. I també amb una part de proteïna animal, la que triem, que estigui just escaldada o marcada a la planxa o a la paella.

540x321 La coca d'albergínies / PERE VIRGILI La coca d'albergínies / PERE VIRGILI

‘Salmorejo’ de tomàquet i remolatxa

Amb els tomàquets es poden fer les preparacions més luxoses, si es considera que el luxe en gastronomia és menjar un producte de temporada i acabat de collir. Beniamino Campolo assenyala que una bona manera d’assaborir-los és batent-los al vas d’una batedora juntament amb all, pa mullat amb aigua i vinagre de poma, oli d’oliva i remolatxa cuita. “El resultat és d’un color molt cridaner, que entra molt pels ulls”, diu el cuiner de Mas Salagros. La decoració final del salmorejo, servit en plat fondo, seran uns daus de pernil i uns fils de rovell d’ou, que s’aconsegueixen després d’haver bullit l’ou i haver-lo laminat amb un pelador.

540x323 L'arròs de verdures / PERE VIRGILI L'arròs de verdures / PERE VIRGILI

Coca d’albergínies

La massa composta de farina i aigua és un dels millors suports per a les verdures. És l’invent que els italians van universalitzar amb el nom de pizza, però que ja els antics romans menjaven. A casa nostra, les coques de recapte fan el fet, i a l’estiu menjar-les amb escalivada (pebrots, albergínies i ceba) és una de les millors solucions per als àpats. A més, a l’escalivada vegetal també s’hi pot afegir proteïna animal, com ara botifarra blanca, i també unes puntes de romesco, per donar a la preparació un punt cremós.

540x357 Espàrrecs amb puré de ceba / PERE VIRGILI Espàrrecs amb puré de ceba / PERE VIRGILI

Arròs de verdures

L’arròs tradicional es pot convertir en una preparació vegetal si el caldo amb què es cou el gra és de verdures, i després, un cop cuit, es decora amb miniverdures (o verdures tallades a trossets petits) i amb un suc aconseguit d’haver bullit espinacs.

Pas a pas, es començaria amb un sofregit de pebrot vermell, carbassó, pastanaga i ceba, tot tallat ben finament. Un cop fet, s’hi afegeix l’arròs, que s’ha de barrejar ben bé amb els ingredients del sofregit, i després fer-lo coure amb el caldo de verdures que hi haurem abocat. “A l’arròs de verdures se li pot fer tractament de risotto, de manera que quan hi hem tirat el caldo, el remenem constantment i després hi afegim formatge parmesà i mantega”, explica el cuiner Beniamino Campolo. Quan tot plegat està cuit, és el moment de fer-hi la decoració final, amb les verdures i el suc d’espinacs, per aconseguir que la recepta sigui verda, ben verda.

Albergínies ‘veggies’

L’editorial Cúpula acaba de publicar el llibre Les receptes de Cookpad. El gust de cuinar, basat en la xarxa social que componen persones de tot el món que comparteixen les seves receptes casolanes. La xarxa, que compta amb una apli i també amb una pàgina web, ja ha publicat 5 milions de receptes, entre les quals destaquen les de verdures.

La recepta de les albergínies veggies és una de les que recull el llibre, que es prepara, segons assegura la cuinera que la va compartir, en només 40 minuts.

Ingredients per a 4 persones

2 albergínies

Oli d’oliva

1 pebrot vermell

2 pastanagues

1 carbassó

1 ceba

4 alls

3 cullerades soperes de tomàquet fregit

Sal, pebre i orenga

Elaboració

Talleu les albergínies amb un ganivet fent talls en forma de rombe a la part superficial. Fiqueu-les al microones durant uns 20 minuts.

Mentrestant, en una paella amb oli d’oliva, sofregiu el pebrot vermell, les pastanagues, el carbassó, la ceba i els alls, tot tallat prèviament en trossets petits.

Una vegada cuit, afegiu-hi la polpa de l’albergínia, que haureu hagut d’extreure amb una cullera.

Afegiu-hi les tres cullerades soperes de tomàquet fregit. Salpebreu-ho i aromatitzeu-ho amb orenga.

Farciu les albergínies, i ja estarà. Bon profit!

Espàrrecs amb puré de ceba

Amb els espàrrecs verds es pot fer una de les receptes més curioses, determinada pel tall que se li fa a l’hortalissa. Es tracta de fer-ne làmines, amb l’ajut d’un pelador, i després col·locar-les en un bol ple d’aigua amb gel. El contrast de temperatura farà que les làmines s’enrosquin en elles mateixes. Mentre es mantenen a l’aigua, la recepta es continua preparant amb el saltejat de les puntes dels espàrrecs, que caldrà haver tallat prèviament, en una paella amb un raig d’oli. I amb la preparació d’un puré de ceba: la coem al forn i després, amb un caldo de verdures i de la batedora elèctrica, en fem el puré.

“Al plat, el puré de ceba s’ha de col·locar a la base; a sobre, les làmines enroscades dels espàrrecs i les seves puntes saltejades, i, si es vol, com a punt opcional, es poden passar per la planxa unes vieires, i posar-les com a toc final”, assenyala el cuiner Beniamino Campolo.